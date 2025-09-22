Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) transmite că, de la începutul perioadei de raportare, respectiv 2 iunie, şi până la data de 18 septembrie, au fost depistate 30 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în țară.

Din totalul acestora, 29 de cazuri sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil, relatează Agerpres.

Cele mai multe situații au fost raportate în Capitală, cu un număr de 10 cazuri, respectiv 5 cazuri în județul Galați, 3 cazuri în județul Brăila, 2 cazuri în județul Timiș, iar județele Alba, Dolj, Ilfov, Iaşi, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vrancea au fost înregistrate cu câte un caz fiecare.

În privința grupelor de vârstă afectat de virusul West Nile, este vorba despre 15 persoane din grupa de vârstă 70–79 de ani, patru din grupa de vârstă 60–69 de ani, 6 de 50–59 de ani şi două din grupa de vârstă peste 80 de ani şi câte una din grupele de vârstă 10–19 ani, 40–49 de ani, 30 – 39 de ani.

Recomandările INSP

Având în vedere situația dată, reprezentanții INSP lansează o serie de recomandări populațiie.