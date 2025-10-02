Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca s-a alăturat inițiativei Fundației Renașterea și a marcat Ziua Internațională de Luptă Împotriva Cancerului de Sân printr-un eveniment simbolic. Clădirea IOCN a fost îmbrăcată în lumină roz- culoarea speranței si a luptei împotriva cancerului de sân, iar la final medicii, pacienții si ceilalți invitați au eliberat baloane roz spre cer.

Evenimentul care a avut simultan în mai multe orașe din România a devenit de 25 de ani o tradiție a speranței si solidarității. La Cluj-Napoca, zeci de persoane s-au alăturat inițiativei si au venit în fața Instititului Oncologic pentru a celebra împreună această zi specială.

„Pentru noi, pentru pacientele și pacienții noștri, acest eveniment are o semnificație deosebită. Este o zi a curajului, o zi dedicată prevenției și, nu în ultimul rând, solidarității. Prin iluminarea în roz – culoarea simbol a luptei împotriva cancerului de sân – a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, dorim să transmitem un mesaj de speranță și încredere: cancerul de sân este o boală grea, dar nu invincibilă.

Avem astăzi la dispoziție instrumente moderne de diagnostic și tratament, iar prevenția rămâne cea mai puternică armă. Controalele periodice și depistarea precoce fac diferența, crescând șansele de vindecare și succes terapeutic.De aceea, mesajul nostru este simplu și puternic: aveți grijă de sănătatea voastră, mergeți la controale regulate și nu uitați că prevenția salvează vieți.” a declarat Dr. Cătălin Vlad – managerul institutului oncologic.

Medicii și specialiștii care au luat cuvântul seara trecută au subliniat prin discursul lor importanța prevenției și controalelor periodice.

„Cred că este esențial să fim cu toții împreună într-un astfel de moment – un moment care, de fapt, ar putea fi oricare zi a săptămânii sau a anului. Pe de o parte, a te gândi la propria sănătate este, cred, datoria fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, datoria celor care îngrijesc pacienți nu are zile libere – ea există și sâmbăta, și duminica. De aceea, nu putem spune că o zi este mai importantă decât alta. Totuși, pentru cei care se preocupă de probleme majore de sănătate, cum este și cancerul de sân, există o responsabilitate continuă: aceea de a educa și de a transmite mesaje de prevenție.

Este important ca aceste mesaje să fie umane, calde și accesibile, nu rigide sau formale. Trebuie să învățăm să spunem simplu și natural că este bine să avem grijă de noi înșine. Da, există boli cumplite, dar prin screening și educație putem să le prevenim sau să le descoperim la timp. Diagnosticarea precoce face posibil ca multe dintre aceste boli să fie tratate cu succes, iar unele chiar să fie transformate în afecțiuni cronice controlabile – la fel ca hipertensiunea sau diabetul – cu care putem trăi mult și cât mai bine.” a declarat Dr. Patriciu Achimaş Cadariu- medic primar ginecolog la IOCN.

La eveniment a participat și Mirela Popescu, o fostă pacientă a institutului care a învins în lupta cu cancerul la sân. Acum este parte a Asociației „ Redescoperă fericirea- Stop Cancer” și este nu doar un exemplu dar și un sprijin pentru pacientele care se confruntă cu această boală.

„Aici, la Institutul Oncologic, loc al redării sănătății și speranței, ne-am adunat în număr mare, oprindu-ne pentru câteva clipe din tumultul activităților cotidiene. Alături de asociațiile de pacienți, de medici și de întreg personalul medical, transmitem un mesaj de sprijin și încurajare femeilor și pacienților care se confruntă cu acest diagnostic dificil, dar și familiilor lor. Speranța este liantul care unește specialiștii, pacienții și aparținătorii. Ea este esența mesajului Institutului: împreună redăm speranța. Nimic nu este mai valoros pentru medici decât momentul în care pacienții își redobândesc sănătatea și își continuă viața cu demnitate și recunoștință.

De aceea, îi încurajăm pe pacienți să apeleze la sprijinul oferit de asociațiile de pacienți. Asociația „Redescoperă Fericirea Stop Cancer” organizează numeroase activități menite să aducă alinare și forță: psihoterapie individuală și de grup, conferințe medicale, tabere, ateliere de pictură, cluburi de lectură și programe de dezvoltare personală.” a declarat Mirela Popescu.

1 octombrie- Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului de Sân

Iluminarea în roz este un eveniment internațional, marcat în peste 80 de țări, prin care clădiri emblematice sunt scăldate în lumină roz – culoarea speranței și a luptei împotriva cancerului de sân. Nu este doar un gest simbolic, ci un apel la solidaritate: „fiecare femeie trebuie să-și facă analizele, iar fiecare familie trebuie să încurajeze prevenția” -este un mesaj pentru toate generațiile.

În România, evenimentul a devenit o tradiție anuală încă din 2001, iar datorită demersurilor Fundației Renașterea, în 2014, Senatul României a declarat ziua de 1 octombrie drept Zi Națională de Luptă împotriva Cancerului de Sân.