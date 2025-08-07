Kremlinul a anunțat joi că a fost aprobată organizarea unei întâlniri între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, care ar urma să aibă loc în zilele următoare. Consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat că părțile lucrează la stabilirea detaliilor și că locația întâlnirii a fost deja agreată, urmând să fie anunțată ulterior.

Această întâlnire ar marca primul contact direct între cei doi lideri din momentul revenirii lui Trump în funcție în acest an. Evenimentul va reprezenta un moment important în contextul războiului din Ucraina care durează de peste trei ani, chiar dacă nu există garanții că o astfel de discuție va duce la încetarea ostilităților, Rusia și Ucraina menținând poziții radical diferite, scrie AP.