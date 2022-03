Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – cea mai mare, complexă și una din cele mai reprezentative universități din România, membră a Alianței Universităților Europene EUTOPIA – va beneficia de o investiție de 35 milioane EURO pentru campusul universitar, investiție ce va fi realizată printr-un credit pentru dezvoltare pe 25 de ani acordat de Banca Europeană de Investiții (BEI) printr-un acord încheiat la finalul săptămânii trecute.

Finanțarea reprezintă cea mai mare investiție a BEI în învățământul superior din România și printre primele credite pentru dezvoltare acordate unei universități din țară cu sprijinul Fondului European pentru Investiții Strategice. Pe parcursul acestui proces, UBB primește consultanță tehnică și financiară de la European Investment Advisory Hub al BEI și al Comisiei Europene.

Investiția va viza transformarea unităților academice și a celor dedicate studenților primei universități românești (conform metarankingurilor asupra clasamentelor internaționale), aproximativ 49.000 de studenți și 4.000 de angajați urmând să beneficieze de unități academice mai performante. De asemenea, proiectul va investi în eficiența energetică pentru reducerea facturilor la energie și reducerea emisiilor de carbon, urmând programul „UBB Goes Green”.

„Fondată în 1581 (ca Academia/Universitas Claudiopolitana), UBB are o tradiție unică de clasă mondială în cercetare, educație și legătura (inovatoare) cu societatea, în context multicultural, cu trei limbi academice oficiale (română/maghiară/germană). Noua finanțare de 35 mil. EURO din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) arată încrederea Uniunii Europene (UE) în UBB și va contribui la punctele noastre forte, de aceasta beneficiind comunitatea academică prezentă, viitoarele generații de studenți și societatea în sens larg. Acest demers face parte din probabil cel mai complex program de dezvoltare din istoria UBB, necesar atât pentru nevoile comunității academice, cât și pentru a crește influența UBB la nivel mondial (într-o lume tot mai competitivă). Dincolo de impactul general, mai specific, dezvoltarea Platformei InfoBioNano4Health va sprijini dezvoltarea specializărilor inteligente, fundamentale pentru avantajul competitiv al orașului Cluj-Napoca, al Transilvaniei, al României și chiar al Europei, la nivel internațional. Mă bucur că am primit această oportunitate/încredere din partea UE/BEI, dar, evident, accesarea acestor resurse puse la dispoziția UBB se va face doar în condiții maxime de siguranță financiară (ex. existența cofinanțărilor din granturi/surse publice, capacitatea de finalizare a proiectului, existența planurilor de contingență, inclusiv a resurselor pentru returnarea în termen scurt etc.), considerând de asemenea contextul social, suportul autorităților și analiza de specialitate pentru fiecare proiect în parte”, a afirmat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, cu ocazia semnării acordului de finanțare.

La rândul său, Christian Kettel Thomsen, Vice-Președintele Băncii Europene de Investiții, a declarat că „Banca Europeană pentru Investiții promite să asigure educație de talie mondială și unități de cercetare care pot contribui la economia cunoașterii europene. Restructurarea campusului Universității Babeș-Bolyai va dezvolta procesul de formare a studenților și va înlesni procesul de cercetare/inovare în România și în Europa”.

Ministrul Educației, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, a subliniat faptul că „educația joacă un rol crucial în gândirea unor răspunsuri eficiente la provocările curente și viitoare. Cred cu tărie că investiția în universități poate contribui la dezvoltarea economiei României și la implementarea sistemelor de tranziție digital și de protecție a mediului. Banca Europeană de Investiții este un partener cheie al sectorului de învățământ superior din România și sprijinul acordat celei mai mari universități din țară este o parte importantă în procesul de educare a României”.

Noua investiție (1) va dezvolta procesul de cercetare și inovare în cadrul disciplinelor STEM, mai cu seamă a Platformei UBB InfoBioNano4Health, având ca și componentă transversală științele umaniste și pe cele sociale (STEAM); (2) va dezvolta și extinde facilitățile/facultățile de știința mediului și inginerie, precum și de matematică și informatică, transpunând domeniile STEAM în paradigmele SMART și GREEN; (3) va mări spațiile de predare și unitățile academice; și (4) va clădi edificii în campus. Platforma InfoBioNano4Health se concentrează pe informatică (de ex., Inteligență Artificială/Big Data/ Informatică Cuantică/Securitate Cibernetică/Blockchain/Realități Virtuale-Augmentate etc.), științele vieții și biotehnologii și nanoștiințe și nanotehnologii atât pentru sănătatea populației, cât și pentru cea a mediului.

Anul trecut, Grupul BEI a acordat 907 mil. EURO pentru noi investiții în România. De-a lungul ultimilor 31 de ani, Grupul BEI a investit peste 18 miliarde de Euro în sectorul public și în cel privat din România.

Sursa: Realitatea de Cluj