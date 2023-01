FC Universitatea Cluj l-a prezentat oficial cu ocazia unei conferințe de presă pe Ioan Ovidiu Sabău în funcția de director tehnic, el urmând să conducă echipa în restul sezonului.

Sabău a spus cum au decurs discuțiile cu clubul și ce își dorește prin această revenire la ”U”:

„S-a discutat destul de mult despre faptul că există interes din partea clubului și s-a pus accent pe faptul că 8 ani de zile am absentat și n-am mai antrenat. Câteva lucruri aș vrea să le lămuresc. Cred că cei din conducere au analizat și alte nume și au considerat că în acest moment eu sunt cea mai bună variantă pentru club. Am fost contactat de către domnul Radu Constantea într-o zi de vineri și am spus că nu accept să preiau echipa, după care au fost niște reacții foarte pozitive și cineva a spus că niciodată suporterii Universității n-au avut așa o reacție de când este el la club. După aceste reacții am cerut două zile de gândire ca să-mi analizez foarte bine situația. Aveam niște temeri, niște întrebări, pentru că știți foarte bine, am plecat în momentul în care am ratat un obiectiv. Au fost mari așteptări și am considerat că am dezamăgit foarte multă lume, de la suporteri, autorități și până la sponsori. În acel moment mi-am asumat și prin plecarea mea echipa să aibă liniște.

Am lipsit o perioadă, dar sigur că am fost implicat în fotbal, pentru că am fost analist în ceea ce înseamnă campionatul nostru și n-am stat departe de fotbal. Am avut apoi discuții cu domnul Radu Constantea și după toate aceste reacții am acceptat să preiau această funcție. N-aș vrea să în detalii despre ce înseamnă prezența mea, ce înseamnă pentru mine această echipă. Vin la o echipă care m-a format ca jucător. E o plăcere pentu mine că fac parte din această familie. Sunt foarte mulți oameni care au contribuit la imaginea acestui club prin tot ceea ce au făcut pe plan sportiv, dar și uman și cred că ei au făcut ca acest club să fie atât de iubit. Oriunde m-am dus, m-am identificat cu această echipă și am scos în evidență faptul că reprezint Clujul și reprezint Universitatea.”

