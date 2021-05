Fostul director al SIE, Ioan Talpes, a facut noi dezvaluiri incendiare in aceasta seara, in cadrul emisunii „Culisele statului paralel”, moderata de Anca Alexandrescu, de la Realitatea PLUS. El a vorbit despre subiectul zilei, si anume despre anuntul facut, astazi, de premierul Florin Citu legat de candidatura sa la sefia Partidului National Liberal (PNL), acolo unde il are drept contracandidat, cel putin pana in acest moment, pe actualul lider, Ludovic Orban, dar și despre explozia de la Arad, în care un om de faceri cunoscut și-a pierdut viața.

Fostul șef al SIE a spus, astfel, ca este absolut normal ce se intampla la PNL in momentul de fata. „Daca s-a anuntat ca in septembrie va fi congresul, e firesc sa se separe (opiniile, respectiv curentele – n.r.). S-ar putea sa fie 2 curente. Nu e ceva deosebit. Asa s-a intamplat si la PSD. Si mai grav a fost la PSD in 2004 – sala in care urmau sa fie aduse delegatiile judetene – s-a intamplat cu totul altceva. Poate ca suntem tara miracolelor”, a aratat Talpes.

Legat de explozia de la Arad, Talpeș a spus: „Nu m-am ocupat niciodata de bombe. Asta le spun tuturor celor care inclusiv de asa ceva m-au acuzat. M-ar durea profund daca si in acest caz ar fi amestecate. Primul caz a fost al unora cu relatii cu servicul militar (se refera la dosarele Tigareta 1 si 2 – n.r.). Eu pot sa spun ca daca va uitati in presa timpului, am fost de fiecare data cel care organizase aceste lovituri cu tigari. Toata lumea uita. Eu nu. Atunci asa ceva aproape ca aveau o argumentatie pentru ca era vorba de bani care se puteau obtine printr-un fel de translatie legal-ilegal. Acum nu cred ca e la nivelul serviciilor, ci e posibil ca sa fie vorba de unii mebrii din servicii care pe un fond particular sa se preteze la asa ceva”.

