Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, a găzduit în perioada 18-20 septembrie, în Parcul Etnografic ,,Romulus Vuia”, ediția de toamnă a evenimentului ,,Jazz in the Park”, o ediție mai mică, dar animată și plină de culoare.

Jazz in the Park – Tiny Version, un proiect creat din dorința de a aduce normalitate în viața culturală pe timp de pandemie, s-a bucurat de un real succes, astfel că acest eveniment va deveni unul de sine-stătător, și va avea loc de acum înainte în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Cu toate acestea, Jazz in the Park rămâne un proiect cultural important atât la nivel local, cât și la nivel național, și va fi organizat în 2021, în Parcul Central, la fel ca și edițiile anterioare.

În cele trei zile de evenimente au participat la concertele și activitățile care au animat secția în aer liber a Muzeului Etnografic 1500 de persoane. Jazz in the Park – Tiny Version a reprezentat astfel, unul dintre puținele prilejuri din acest an de reîntâlnire și reconectare a artiștilor cu orașul și comunitatea locală clujeană.

Atmosfera relaxantă a după-amiezelor a fost conturată de artiștii care au evoluat pe scena mică și în livada cu viniluri: Julian M, Muntet, Diana Săveanu, Rubie Trio, As we exhale, Edina & Friends, precum și VRTW Artists – Karak, Iorga și Moss Farai & Alin Bittel.

Activitățile, gândite în versiune restrânsă, astfel încât să respecte toate normele de siguranță impuse de contextul actual, au redat cu succes atmosfera atât de îndrăgită de publicul iubitor de Jazz in the Park. Când nu a luat parte la lecțiile de bătut tobe, concursurile foto sau nu a făcut cumpărături de la Târguțu’ Vintage, standurile cu viniluri și de la Tiny Shop, publicul a putut să se plimbe și să admire bisericile de lemn, atelierele și gospodăriile țărănești care se găsesc în Parcul Etnografic.

Serile au fost rezervate concertelor de pe scena principală pe care au urcat artiști consacrați ai jazz-ului românesc – Teodora Brody Enache, Damian Drăghici Etnic Jazz Band, dar și trupe din noul val – JazzyBIT și Cvintetul RVQ.

Cu toate că reglementările în vigoare au impus o limită de 500 de participanți pe zi de eveniment, Jazz in the Park – Tiny Version a reușit să fie o oază de relaxare și normalitate în dinamica vieții culturale clujene și să funcționeze pe baza unor principii care stau și la temelia versiunii extinse a festivalului: resemnificarea spațiilor din oraș, valorificarea artiștilor locali și legătura cu comunitatea locală.

Sursa: Realitatea de Cluj