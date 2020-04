Președintele României a prezentat concluziile discuțiior pe care le-a purtat la Cotroceni cu premierul Orban, cu miniștrii Vela și Ciucă, dar și cu secretarul de stat Bogdan Despescu. Iohannis a subliniat încă o dată importanța respectării cu strictețe a legii.

Klaus Iohannis: „Toate aceste măsuri au fost luate pentru a vă proteja sănătatea, dar și pentru a înlesni munca medicilor și asistenților. Românii au înțeles că legile se respectă. Trebuie cu toții să respectăm legislația și ordinele în vigoare. Un aspect important este acela al siguranței și ordinii publice. Am discutat cu premierul Orban, cu miniștrii CIucă și Vela și cu secretarul de stat Despescu. Am analizat ce s-a făcut până acum. Foarte mulți români au înțeles aceste lucruri, să respecte legea. Cei care nu vor să înțeleagă, vor fi amendați. Am fost mai mult de 800.000 de controale (carantină, norme de vânzare, etc.). De la începutul epiemiei s-au dat peste 78.000 de amenzi. Păstrați normele de conduită.”