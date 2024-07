Creatorii UNTOLD, festival votat pe locul 6 în clasamentul celor mai mari festivaluri din lume, au pregătit pentru ediția din acest an live act-uri în premieră pentru un festival. Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance” va ajunge pe Cluj-Arena.

Considerat unul dintre cei mai importanți artiști rock ai timpurilor noastre, Lenny Kravitz nu este doar un artist versatil, este un muzician genial, renumit pentru abilitățile excepționale în zona muzicii rock, funk și soul. Cu un mix eclectic de rock, influențe retro și pop, el a reușit să redefinească peisajul muzical încă din anii ’90 și să devină o prezență iconică în industria muzicală.

În ultimii ani, Lenny Kravitz și-a reinventat și redefinit constant sunetul și imaginea artistică. De la influențe rock clasice, la experimente funk și soul, el a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare la schimbare. Este scriitor, producător, actor, fashion designer, dezvoltator și a câștigat patru premii Grammy, patru ani la rând, iar în 2024 a fost recompensat cu Recording Academy Global Impact Award, un trofeu acordat artiștilor care au avut un impact semnificativ în industria muzicală internațională.

A colaborat cu cele mai mari nume din muzică de la Michael Jackson sau Madonna până la Jay-Z, Pharrell Williams sau Peggy Gou.

De la primele single-uri lansate, „Let Love Rule”, “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, până la „Are You Gonna Go My Way”, „Fly Away”, sau „American Woman” și „Again”, Kravitz a devenit un obișnuit al topurilor. Piesele lansate de artistul american au intrat în Top 10, Billboard Top 100, dar și în difuzare la marile rețele radio.

“Are You Gonna Go My Way” i-a adus lui Kravitz un BRIT Award la categoria “Best International Male Artist” și un MTV Video Music Award pentru “Best Male Video”. În cadrul galei de premiere, Lenny Kravitz a urcat pe scenă alături de John Paul Jones de la Led Zeppelin; a fost un duo memorabil!

Cu albumul “5”, Kravitz accesează tehnologia digitală și folosește pentru prima dată în carieră noțiunea de “sample”. Single-ul “Fly Away” devine un succes comercial și intră în “Billboard Mainstream Rock Tracks” și “Modern Rock Tracks”.

E și piesă care-i aduce primul premiu Grammy. Cu versiunea cover pentru „American Woman”, piesă semnată Guess Who, inclusă în coloana sonoră a filmului “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, câștigă al doilea Grammy la categoria “Best Male Rock Vocal Performance”.

În anul 2000, Kravitz lansează albumul “Greatest Hits” considerat cel mai de succes album al acelei decade. Este singurul artist care a reușit să câștige patru Grammy-uri consecutive, din 1999 până în 2002 la categoria “Best Male Rock Vocal Performance”, are în palmares premii American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards și Blockbuster Entertainment Awards.

A apărut în filme de box-office, “The Hunger Games” și „The Hunger Games: Catching Fire” sau „Precious” sau „The Butler” și a fost recompensat de CFDA, în 2022, cu premiul „Fashion Icon Award”, fiind considerat și o personalitate influentă în modă. În luna februarie a acestui a primit trofeul Music Icon Award în cadrul People’s Choice Awards.

A intrat în topul „100 Greatest Artists of Hard Rock”, iar albumele lansate până acum, 11 la număr, au fost vândute în peste 40 de milioane de exemplare în întreaga lume. Al 12-lea album al lui Lenny Kravitz, “Blue Electric Light”, va fi lansat pe 24 mai 2024.

Kravitz rămâne unul dintre cei mai respectați artiști ai timpurilor noastre, cu o carieră remarcabilă care a influențat și inspirat generații întregi de muzicieni și a fost inclus în lista marilor artiști nominalizați pentru a fi incluși în “Rock and Roll Hall of Fame” în acest an.



UNTOLD își va deschide porțile universului magic în perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din întreaga lume. Organizatorii au pregătit un lineup impresionant în care sunt incluși DJ și artiști de top la nivel global: Sam Smith, Swedish House Mafia, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, dar și cei mai mari DJ underground: Carl Cox, Solomun și FISHER.

Scena Galaxy, va fi un adevărat fenomen datorită celor mai cunoscuți DJ din genul techno, confirmați pentru cea de-a 9-a ediție a festivalului UNTOLD: Carl Cox, Solomun și FISHER.