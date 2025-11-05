Bayern Munchen a reuşit a patra sa victorie consecutivă în acest sezon al Ligii Campionilor la fotbal, 2-0 cu Paris Saint Germain, marţi seara, în deplasare.

Formația germană a deschis scorul în minutul 4, prin Luis Diaz. Extrema din columbia a reluat în plasă șutul trimis de coechipierul său, Michael Olise, și respins în față de portarul lui PSG.

Campioana Franței ar fi putut reduce din diferențe în minutul 23, dar golul lui Ousmane Dembélé a fost anulat la VAR. La faza imediat următoare, Dembélé a părăsit terenul accidentat.

Luis Diaz a făcut 2-0 după ce a recupat o minge de la unul dintre fundașii lui PSG și a trimis mingea în plasă.

Chiar înainte de pauză, Diaz a fost eliminat după un fault dur la Achraf Hakimi.

În ciuda omului în plus, PSG a marcat golul de onoare abia în minutul 74, prin João Neves. Mijlocașul portughez a trimis spectaculos din semi-foarfecă o centrare venită de la Lee Kang-in.

Celelalte rezultate ale serii:

Napoli – Eintracht Frankfurt, 0-0

Slavia Praga – Arsenal Londra, 0-3

Atletico Madrid – Union Saint Gilloise, 3-1

Bodo/Glimt – AS Monaco, 0-1

Juventus Torino – Sporting Lisabona, 1-1

Olympiacos – PSV Eindhoven, 1-1 (Dennis Man, titular, a fost schimbat în minutul 58)

Tottenham Hotspur – FC Copenhaga, 4-0 (Radu Drăgușin, accidentat, nu a făcut parte din lot)