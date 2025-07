Loțiunea de protecție solară, pansamentele sterile și dezinfectanții nu trebuie să lipsească din trusa de vacanță, indiferent de destinație, spune medicul Adina Alberts, într-un interviu pentru AGERPRES.

În plin sezon estival, medicul ne îndeamnă să privim trusa medicală nu ca pe o corvoadă, ci ca pe o plasă de siguranță, o investiție minimă într-un concediu fără complicații.

‘Perioada vacanțelor și a concediilor ne schimbă prioritățile, starea de spirit, tonusul. Nu doar programarea vacanței, alegerea destinației, a hotelului, a pălăriei de plajă preferate sau a tenișilor cei mai comozi pentru drumeție ne preocupă în această perioadă, ci și strecurarea în bagaje a unei truse medicale minimale, care să ne însoțească. Indiferent că destinația noastră este la munte, la mare, în deltă, în țară sau în afara țării, pentru a preveni orice situație neplăcută care poate apărea și care ne poate perturba zilele de tihnă, de relaxare, de odihnă și bucurie, trebuie să păstrăm un spațiu în bagaj pentru o trusă medicală echipată în funcție de componența familiei, de tipul de afecțiuni cronice ale membrilor acesteia și de particularitățile destinației’, explică dr. Alberts.

Iar în această perioadă, din niciun bagaj, indiferent de destinație, nu ar trebui să lipsească loțiunile de protecție solară, loțiunile dezinfectante și pansamentele sterile. Dar o trusă completă înseamnă mai mult decât o simplă colecție de pastile. Este, în viziunea Adinei Alberts, o colecție atent gândită de produse care să răspundă celor mai comune riscuri de vacanță.

Astfel, pe lângă medicamentele prescrise de medic în cazul bolnavilor cronici, este indicat ca trusa medicală pentru vacanță să conțină și o serie de medicamente cumpărate fără rețetă, indicate în caz de afecțiuni minore. Antiinflamatoarele și antipireticele, precum ibuprofenul sau paracetamolul, sunt utile în caz de febră sau diverse inflamații. În cazul celor mici, siropurile corespunzătoare vârstei trebuie să fie la îndemână. Dacă destinația presupune călătorii lungi, nu trebuie uitate medicamentele împotriva răului de mișcare.

Medicul avertizează și asupra importanței antihistaminicelor, esențiale în caz de înțepături de insecte sau reacții alergice neașteptate. Pentru cei care călătoresc în zone cu multă vegetație sau climă umedă, un spray repelent este mai mult decât util: devine o barieră împotriva disconfortului și, uneori, a pericolului.

Nici eventualele probleme digestive nu trebuie ignorate, mai ales dacă suntem predispuși la indigestii ori avem parte de mese copioase, caz în care enzimele digestive pot ajuta. Dr. Alberts recomandă și includerea unor antispastice, antidiareice, dar și remedii precum dezinfectante urinare cu albastru de metilen, pentru infecții urinare minore care ar putea apărea în urma expunerii prelungite la umezeală, un risc frecvent în cazul femeilor.

Nu trebuie uitate nici produsele de uz extern: creme calmante pentru arsuri solare sau loțiuni care reduc mâncărimea provocată de înțepături. Pentru afecțiuni dermatologice, o cremă cu acțiune combinată, antifungică și antibacteriană, este de preferat.

La fel de utile sunt picăturile pentru ochi și bomboanele antitusive, mai ales dacă destinația implică expunere la aer condiționat sau medii uscate. Iar pentru cei care merg pe variante naturiste, ceaiurile și uleiurile esențiale pot reprezenta o soluție la îndemână. În funcție de afecțiuni, plante medicinale de mușețel, care este dezinfectant și antiinflamator, sunătoare, un bun somnifer, tranchilizant și anxiolitic, pelin dulce, cu efect antiviral, antiinfecțios, repelent și cimbrișor, cu efect coleretic, digestiv, antitusiv. Câteva pliculețe din fiecare ar putea fi de ajuns.

În ceea ce privește femeile însărcinate, trusa medicală nu necesită produse speciale, dar trebuie completată cu medicația recomandată de medicul curant și adaptată la nevoile personale, spune medicul.

Pentru vacanțele în zone cu risc endemic de malarie, pregătirea trebuie făcută din timp.

‘Dacă ne-am propus să călătorim în zone endemice de malarie, o schemă de încărcare cu hidroxiclorochină ar fi de bun augur. Consultați medicul de familie, pentru a ști cum să faceți acest lucru. De regulă, cu două – trei săptămâni înainte de a pleca, se administrează doze controlate de Plaquenil sau altele asemenea, dozat în funcție de numărul de kilograme, pentru a face față cu brio riscului de a contracta malaria’, este de părere Adina Alberts.

Nelipsită însă din trusa de vacanță ar trebui să fie vitamina C, putându-se dovedi un scut discret, dar puternic în diverse situații, de la simpla răceală, până la neutralizarea toxicității clorului din piscină, mai ales în cazul copiilor.

‘Tubul de vitamina C efervescentă ne poate ajuta să petrecem timp minunat în vacanță, fără risc de răceli sau viroze de vară. Vitamina C blochează radicalii liberi de oxigen, așadar e utilă și în caz de expunere îndelungată la soare sau după consumul de alimente bogate în nitrați. De asemenea vitamina C ajută la eliminarea clorului din apa de baie, deoarece neutralizează toxicitatea acestuia, mai ales în cazul copiilor. Se pot prepara soluții cu care să te clătești pe piele după ce ieși din piscină’, susține medicul.

În concluzie, o vacanță reușită nu înseamnă doar o destinație bine aleasă sau un hotel confortabil, ci și o minimă prevenție în fața posibilelor neplăceri. Cu o trusă medicală bine pregătită, adaptată nevoilor fiecărei familii, putem evita drumurile la farmacie sau, mai rău, la spital, și ne putem bucura cu adevărat de fiecare zi de concediu. AGERPRES