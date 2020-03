Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni, în premieră, la Realitatea PLUS, despre analizarea posibilității plafonării prețurilor la alimente în criza generată de noul coronavirus. Șeful Executivului a spus că în acest moment este analizată această variantă, neavând încă o evaluare, în emisiunea „Legile puterii”, moderată de Mădălina Dobrovolschi.

Despre plafonarea prețurilor la alimente după modelul celui aplicat în cazul utilităților, premierul Ludovic Orban a declarat că deocamdată această posibilă variantă este în analiză.

„Analizam , asteptam de la Coniliul Concurentei și Autoritatea pentru Protectia Consumatorului date pentru a face o evaluare srioasa. Aici nu merge sa iei masuri fara sa tii cont de realitate. O mare parte a produselor de pe piata romaneasca provin din import. Daca producatorul a crescut pretul, eu nu pot sa impun sa vanda aici la un pret daca el cumpara la un pret mai mare decat cumpara acum o luna de zile. Nu poti sa impui un pret din burta, un mercurial, pentru ca vor disparea de pe piata si vor fi vandute pe retele nelegale. In momentul in care pui un pret care nu are legatura cu cel al producatorului sau angrosistului , risti sa ramai fara produse, si abia atunci risti penurie. Nu pot fixa pret la cartof, mar, importat, de exemplu, din Polonia. Daca pretul la care se improta a crescut, al producatorilui, evident va creste pretul in Romania”, a declarat Ludovic Orban în emisiunea „Legile puterii” de la realitatea PLUS.

„Sigur ca pe anumite categorii de produse – de dezinfectie, intr-adevar au luat-o razna preturile. Aici as atrage atentia ca pentru produsele produse in Romania nu a crescut pretul. In mare parte a crescut la cele pe care le importam. Aici trebuie vazut si adaosul comercial, trebuie facuta analiza, adaosul practicat si analizat pe lantul de la producator la cel care vinde. Solutia cea mai buna e sa cresti productia . La dezinfectanti sa dam drumul productia la Farmec, la Chimcomplex, la Oltchim. Asta e strategia noastră. Pana acum ne-am impiedicat de tot felul de comitete si comisii. Sunt si producatori de alcool care pot trece pe productia de alcool medicinal”, a mai adaugat premierul la realitatea PLUS.