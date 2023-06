Autodenunț al avocatului companiei Rompres. Într-o înregistrare audio data publicității joi, de Realitatea

„Timp de 2 ani aproape, societatea care operează această televiziune și eu personal am avut parte de ceea ce înseamnă justiția din România, am fost târâți prin instanțe cu tot felul de argumente, dar în mod definitiv și irevocabil am câștigat procesul. Cea mai înaltă instanță din România ne-a dat dreptate. Culmea este că partea vătămată nu mai are acum pretenții, însă avocatul care o reprezintă face un autodenunț în direct, pe lângă faptul că face mișto și de DNA. Cel care s-a simțit lezat pentru că noi am spus că ar fi fost artizanul unor achiziții la minut, la secundă, în pandemie, l-a angajat acest avocat. O înregistrare autodenunț cu amănunte senzaționale, avocatul Iancu Toader este avocatul Romprest, dar este și secretarul ședințelor interne din companie, Fiți atenți ce zice!” a afirmat Botin.

IANCU TOADER: DNA spune că s-a îmbogățit societatea în detrimentul relației cu sectorul 1.

„În chestiunea legată la domnul Adimi, pentru că jumătate din pledoarie l-a vizat pe domnul Adimi. N-am o acțiune împotriva domnului Adimi. Da? Domnul Adimi este, de fapt, el execută o urmărire penală pentru înșelăciune pentru că a depus o cerere la Sectorul 1 cu privire la majorarea unor tarife. Este dreptul pe care îl are operatorul, conform legii salubrității. (…) Există cumva în România anihilată prezumția de nevinovăție? Eu știu că există garanția fundamentală la nivel procesual. Cea mai importantă garanție, dincolo de cea de dreptul la apărare și care este prevăzută chiar constituțional. Deci până în momentul la care noi o să avem o hotărâre definitivă prin care să se spună că Adimi sau X a prejudiciat societatea, dimpotrivă, DNA spune că prin aceste acțiuni s-a îmbogățit societatea în detrimentul relației cu sectorul 1.

Practic de când este această conducere nu s-a încercat decât să se diminueze impactul negativ. (…) Practic, în această perioadă, această conducere, într-o perioadă vitregă, a reușit să depășească toate aceste probleme și sunt rapoartele de expertiză care ne spun foarte clar. Nu știu de unde sunt 200 de milioane, la DNA nici măcar nu s-a efectuat o expertiză. Și acolo sunt avocați, știu dosarul mai bine decât dânșii. Este doar un raport de constatare tehnico-științifică cu obiecțiuni făcute… nu s-a înțeles cum își fundamentează cheltuielile în materie de salubritate. (…) Ce ne spun rapoartele de expertiză? Noi avem venituri din exploatare cu 31,3 la sută. Avem și cheltuieli, într-adevăr cu personalul. Dar acestea nu depășesc aceste venituri, ceea ce înseamnă un trend ascendent pentru societate,” a afirmat avocatul Iancu Toader într-o înregistrare difuzată de Realitatea Plus.

În replică, avocatul i-a transmis realizatorului emsiunii, într-un mesaj, că nu poate da curs solicitarii dvs din ratiuni de respectare a deontologiei profesionale si nu poate discuta despre litigiile aflate pe rolul instantei de judecată.

Și avocatul Veronel Radulescu a comentat declarațiile: „Cred că afirmațiile vizează un dosar în desfășurarea la DNA. Nu știu ce să zic. Eu pe dl. Toader nu îl cunosc decât din instanță, unde suntem adversari, de obicei. Niciodată nu m-am referit la procurori sau la judecători, ci la soluțiile pe care le dau aceștia in situația in care ele nu sunt corecte pentru clienții mei. Să faci astfel de afirmații este greșit.”

În tara infractorilor fără frica de DNA

Prin declaratia avocatului specializat în divorțuri Iancu Toader ne întoarcem parcă în timp, în vremea combinatorului Sorin Ovidiu Vîntu, cel care declara senin, la scurt timp după ce abia fusese eliberat din închisoare, că nu îi este frică de DNA si că va continua să facă ilegalități.

„De ce să-mi fie frică? Treaba mea este să-mi fac banii şi treaba lor este să mă prindă”, spunea SOV în 2020.