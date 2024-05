Situație fără precedent în sistemul judiciar din România! Mai mulți magistrați care își doreau să ajungă șefi de instanțe, au picat testul psihologic. Mai mult, în anumite cazuri s-a cerut și expertiza psihiatrică, asta după ce au fost numeroase incidente în cadrul instanțelor.

Este o situatie fara precedent in sistemul judiciar din Romania, asta dupa ce zeci de magistrati ce isi doreau sa ajunga sefi de instante au picat testul psihologic. In anumite cazuri s-a apelat chiar si la expertiza psihiatrica de catre superiori. Cel mai recent si mediatizat caz in ultima perioada este cel al judecatoarei lui Vlad Pascu, care a avut un comportament nejustificat in cadrul sedintelor de judecata. Mai mult, in trecut femeia a avut si mai multe probleme psihice.

Acesta nu este insa un acz singular sau caz izolat de acest fel in Romania. La Tribunalul din Iasi au fost mai multe cazuri de acest fel, dupa ce o judecatoare in varsta de 40 de ani a invocat anumite articole care nici macar nu exista in lege si astfel au fost amanate peste 45 de dosare pentru un an si jumatate.

Acest lucru, spun superiorii, este un fapt de necenzurat, un lucru care nu este posibil in sistemul judiciar.

O alta judecatoare a inchis sala de judecata cu lucrurile avocatilor si documente importante ramase inauntru, fiind nevoie de interventia jandarmilor.

Un alt magistrat, tot de la Tribunalul din Iasi, a fost saltat de politisti si dus la Psihiatrie dupa ce a avut un comportament recalcitrant atat la locul de munca, cat si acasa.