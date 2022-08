Marius Budăi, ministrul Muncii, spune că pensiile sunt încă foarte mici în România și continuă să facă demersuri pentru renegocierea PNRR.

„Este crudul adevăr din România. E încă o dovadă în plus că ceea ce poate pentru unii a părut un moft atunci când am venit la guvernare, şi anume primul pachet social, când nici nu era vorba de război şi de toate ce au urmat acestui război, nu a fost un moft pentru PSD. Vă aduceţi aminte când în ianuarie am majorat pensia minimă cu 25% şi restul pensiilor cu 10%. Nu a fost un moft. E o necesitate.

Pensiile sunt încă foarte mici în România, de aceea nu înţeleg de ce cineva ne-a condamnat la sărăcie pentru 50 de ani de acum încolo. De aceea, lupta mea teribilă şi o voi continua, atât timp cât voi avea susţinerea preşedintelui Marcel Ciolacu şi a întregului PSD, această luptă de rediscutare şi de renegociere a PNRR.

Media Uniunii Europene este în jur de 13%. Vreau să vă spun că am studiat împreună cu colegii şi cu ataşaţii de muncă pe care Ministerul Muncii îi are în Uniunea Europeană, majoritatea PNRR-urilor şi toată legislaţia ţărilor statelor membre din UE, nu există nicăieri o asemenea încorsetare, nu spune în niciun PNRR, în nicio legislaţie a statelor membre a Uniunii Europene. Pot să vă spun că una din primele solicitări pe care le-am avut, când am acum onoarea să fiu ministru în Guvernul României, a fost să le solicit colegilor mei din Ministerul Muncii o motivare (…) Nu există. Şi mai ales pe 50 de ani. Se ştie foarte clar cine era atunci la guvernare, nu mai reiau.

Eu am purtat discuţii repetate cu cei de la Comisia Europeană şi să ştiţi că se acceptă orice dialog pe bază de argument. Noi acum suntem în stadiul în care acum construim argumentele toate şi variantele de renegociere. Eu ceea ce am discutat cu Marcel Ciolacu şi în interiorul PNRR şi vom propune în coaliţie este ca acest procent să dispară de tot din PNRR-ul românesc”, a declarat Marius Budăi, miercuri seara, la un post TV.