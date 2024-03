Premierul și, totodată, președintele PSD Marcel Ciolacu a negat, duminică, orice amestec în decizia Biroului Electoral Central de a respinge protocolul de constituire a Alianței Dreapta Unită formată din USR, PMP şi Forţa Dreptei, argumentând că nici nu știe cum îi cheamă pe judecători.

„Nu am comentat niciodată, de când sunt om politic, nicio decizie a niciunui magistrat. Nici o decizie a Curţii Constituţionale. Aşa se apără statul de drept. Cei care acuzau până acum că PSD-ul acoperă corupţii, că PSD-ul nu ştiu ce face, că PSD-ul… Nu poţi toată viaţa ta, nu poţi să fii liderul opoziţiei doar prin ură şi doar să fii contra PSD-ul. Trebuie să şi construieşti ceva. Au avut posibilitatea să construiască alături de PNL timp de opt luni sau cât a durat marea coaliţie de dreapta. Şi am văzut ce a rămas în urmă, un dezastru, zero fonduri europene, un PNRR pe care trebuie să-l negociem încontinuu, niciun kilometru de autostradă”, a declarat Ciolacu la un post TV, potrivit News.ro.

El a spus că nici nu ştie cum îi cheamă pe judecătorii de la Înalta Curte care fac parte din Biroul Electoral Central.

„Din Biroul Electoral Central fac parte şapte judecători de la Înalta Curte. S-a apucat Ciolacu să-i sune pe cei şapte? Nu ştiu cum îi cheamă, doamnă. (…) Se face prin vot. Nu am vorbit cu reprezentantul PSD să-mi spună. Fiecare îşi face treaba lui. Dacă el a sesizat un lucru, cei şapte judecători de la Înalta Curte au decis. Adică PSD-ul nu mai are voie să sesizeze o ilegalitate?”, a arătat liderul PSD.

Întrebat de ce este o ilegalitate, liderul PSD a răspuns: „Păi nu ştiu. Dacă decizia e a judecătorilor, eu de unde să ştiu? Eu sunt judecător, fac parte din BEC? Dacă făceam parte din BEC, veneam la dumneavoastră şi vă explica în speţa detaliată”.

Întrebat dacă nu are niciun amestec în toată această poveste, liderul PSD a răspuns: „Dar ce amestec să am? Eu nu mai am voie, PSD-ul nu mai are voie să spună, domnule, greşiţi? Dom”le, aţi încălcat legea? De ce? Ei au dreptul să spună, doamna Clotilde să urle peste tot, să spună că justiţia e aservită, că nu sunt penalii, că domnul Voiculescu nu a furat vaccinuri. Dom”le, ce trăim noi? Mai vor fără penalii în funcţii publice sau nu? Mai vor acel referendum? Eu o să le propun colegilor mei de la Senat să voteze, să ţinem referendum. Să vedem ce spun românii. Nu poţi când îţi convine să ai un discurs şi când ţi se întâmplă ţie, să spui domnul e aservită justiţia”.

Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de alianță a USR, PMP și Forța Dreptei, invocând că în cazul PMP nu a fost tranșată definitiv situația juridică a conducerii.

Sursa: Realitatea Din PSD