A început în Parlament ședința în care sunt reunite Camera Deputaților și Senatul. Urmează votul de învestire pentru Guvernul propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu.

Premierul desemnat Marcel Ciolacu a ținut să anunțe, de la tribuna Parlamentului, că înainte de a primi votul de învestitură parlamentarii trebuie să știe că va fi principalul promotor al tăierii pensiilor speciale.

”Stă în puterea noastră să astupăm prăpastia uriașă de încredere care este astăzi între clasa politică și cetățeni !

Și vom reuși asta dacă vom începe cu reducerea cheltuielilor statului.

Am vrut ca prim-ministru să am un Guvern cu mai puține ministere. Am redus numărul de ministere și vom reduce și numărul secretarilor de stat. În acest Guvern vor rămâne doar oamenii care muncesc!

Trebuie să reducem risipa! Și cred că acest nou Guvern trebuie să își asume cu mult curaj legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat. Este nedrept pentru restul cetățenilor ca aparatul de stat să fie înțesat cu speciali.

La fel cum trebuie, împreună, să facem dreptate odată pentru totdeauna în ceea ce privește pensiile speciale!

Este poate cea mai grea reformă, care a rupt cel mai mult societatea. Dacă vrem să redăm încrederea în stat, atunci trebuie să înțelegem că nu mai putem avea două categorii de cetățeni: unii normali și unii speciali. Toți suntem români!

Înainte de a-mi da votul vă anunț: susțin cu tărie eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari! Este singura soluție pentru a avea legitimitate, pentru a tăia apoi toate pensiile speciale. Și vreau ca Parlamentul să fie alături de mine și de Guvern! Să reușim împreună să facem reformă, să aducem dreptatea și să luăm banii din PNRR!”, a spus Marcel Ciolacu.

Sursa: Realitatea Din PSD