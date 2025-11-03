Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, l-a criticat dur pe ministrul liberal al Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce acesta a spus că susține înghețarea salariului minim pe economie.

Budăi a acuzat că declarațiile ministrului ignoră efectele inflației, scumpirile din energie și creșterea taxelor, care au redus puterea de cumpărare a românilor. El a spus că un astfel de argument arată lipsă totală de empatie față de oamenii cu venituri mici.

Fostul ministru l-a provocat pe Alexandru Nazare să trăiască o lună doar cu salariul minim, ca să înțeleagă cât de greu este pentru românii care abia își plătesc facturile.

De asemenea, l-a invitat pe ministrul Finanțelor la Botoșani, pentru a discuta direct cu tinerii care muncesc mult, dar sunt nevoiți să plece în străinătate din lipsă de șanse.

Budăi a mai spus că o creștere decentă a salariului minim ar ajuta economia, ar stimula consumul și ar putea preveni intrarea României în recesiune.