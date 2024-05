Electric Castle 2024 sună epic! Cu Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age ca headliners confirmați, a 10-a ediție a festivalului se anunță cu foarte mult rock și trip hop. Lista artiștilor e completată de Chase and Status (live), Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleaford Mods, printre multe alte nume, și un invitat supriză: Shaquille O’Neal aka DJ Diesel, legendă NBA și autoproclamat „dubstep dad”. Fanii au șansa de a vedea toate aceste nume la Electric Castle la un preț de numai 119 Euro, o promoție specială până în 20 decembrie.

Au pus bazele trip hop, unul din cele mai influente stiluri muzicale ale ultimelor decade, și au inspirat o întreagă generație de artiști prin extraordinara lor putere creativă în muzică, arte vizuale și activism. Massive Attack își merită pe deplin statutul de trupă cult iar organizatorii Electric Castle sunt onorați să ofere publicului șansa de a asculta, live, piese iconice precum Teardrop, Angel sau Unfinished Sympathy.

E timpul pentru noi mosh pit-uri electrice la scena principală: Bring Me The Horizon revin la EC, în plin turneu de promovare a unui nou album ce va surprinde fanii cu un sound diferit. La prima prezență a trupei în România, Queens of The Stone Age (QOTSA) promit un masterclass în rock! QOTSA este pregătită cu un show ce trece prin toate perioadele din cariera legendarei trupe, de la hituri precum Nobody Knows și I Sat By The Ocean, la recentul Carnavoyeur. Să-l vezi pe Josh Homme live, pe mainstage la Electric Castle, este un vis ce trebuie împlinit de oricine iubitor de rock alternativ.

Cu 3 piese simultan în topurile din întreaga lume, Chase and Status sunt, în prezent, în formă maximă. Unii dintre cei mai buni artiști D’n’B vor fi la castel în formulă live, ceea ce se întâmplă foarte rar pentru duo-ul britanic. Două legende, ambele cu rădăcini în trip hop și o carieră impresionantă în spate: DJ Shadow, omul ce a transformat sampling-ul în artă, și Bonobo, producătorul a cărui discografie e o întreagă călătorie între stiluri muzicale, sunt, de asemenea, pe afișul Electric Castle 2024.

Pandemia i-a priit de minune lui Marc Rebillet, când o lume întreagă i-a descoperit set-urile improvizate în propria sufragerie. Între timp, „Loop Daddy”, porecla inspirată de tehnicile de live-looping pe care le folosește, a trecut la concerte sold out și pregătește un show unic pentru Electric Castle, în timp ce Nina Kraviz va aduce în festival stilul ei unic ce combină house și techno.

Una dintre cele mai recognoscibile figuri din lume, indiferent dacă e pe terenul de baschet sau în spatele platanelor: Shaquille O’Neal e pe afișul EC ca DJ Diesel, omul ce a convertit energia din sport în set-uri intense de dubstep.

Două trupe de ascultat pe repeat până la concertele lor la EC: Khruangbin, un amestec molipsitor de soul, funk și rock psihedelic, și Sleaford Mods, trupa britanică ce probează că muzica punk continuă să evolueze. Dintre prezențele feminine în line up, fanii tinerei Kenya Grace așteaptă să descopere varianta de concert Strangers, no. 1 în Marea Britanie în această toamnă. După o nominalizare la premiile Grammy, Jayda G, producătoarea ce a lansat remix-uri pentru nume mari ca Taylor Swift sau Dua Lipa, își face debutul și la EC. Hospitality Night @ Electric Castle înseamnă, la ediția a 10-a, un show extins cu Degs, Unglued, Camo & Krooked feat. DAXTA, Ana​ï​s, HOAX și PVC.

Abonamentele pentru ediția 2024 a festivalului sunt disponibile la prețul de 119 Euro, în ofertă specială până la data de 20 decembrie, cu posibilitatea de achiziție în 6 rate. Lista completă a artiștilor confirmați, toate tipurile de abonamente disponibile și opțiunile de cazare în campingul festivalului pot fi găsite pe www.electriccastle.ro

Sursa: Realitatea de Cluj