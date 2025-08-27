Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susține asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul, scrie realitateasportiva.net.

Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri și discuții diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care joacă în Liga a II-a. În acest context, întrebat care este planul Ministerului pentru echipa Steaua, ministrul a respins ideea de a investi bani publici într-o echipă de fotbal, chiar dacă aceasta ar ajunge în topul Ligii I.

”Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim și anume: dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci performanță pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani publici într-o echipă care să se bată, să zic, la titlu sau în cupele europene”, a afirmat ministrul Apărării, marți seară, la un post TV.

El a susținut că este nevoie de o asociere între brandul Steaua, care ”trebuie să rămână al Armatei”, și un investitor, ”cu un contract solid, cu posibilitatea de a investi, pentru că fotbalul e un business”.

Moșteanu a afirmat că investitorul privat este cel care ar trebui să aibă managementul clubului. ”Vom face asta, acum ne uităm la căile juridice și la pașii juridici”, a adăugat ministrul.