Ministrul Mediului, Tanczos Barna, recomandă românilor din mediul rural să-și instaleze centrală pe lemne, spunând că nu este nicio rușine, ba chiar este o soluție ideală pentru cei care locuiesc în mediul rural. De asemenea, ministrul oferă exemplul personal, spunând că de 22 de ani se încălzește cu centrală pe lemne, de când locuiește departe de urbanitate:

„Da, sigur. Fără doar și poate! Eu stau la țară. Am de 22 de ani centrală pe lemn, aceeași centrală adusă din Suedia. Am și centrală pe gaz, dar an de an facem căldură în casă bazându-ne pe centrală pe lemne. Lemnul provind din uscături sau fag, care nu se poate folosi pentru industrializare. E soluția ideală pentru mediul rural. Nu e nicio rușine. În Austria, ei se bazează în continuare pe lemn, dar pe alte tehnologii, pe tocătură, pe pelerizare, automatizare, reduc foarte mult emisiile.

E drumul pe care trebuie să mergem și noi. Nu putem de azi pe mâine, ci pe un alt sistem național, pe alternativele care vin cu timpul. Și gazele care vin cu timpul și energia electrică va veni cu timpul și pompele de căldură pot apărea, dar încă o dată, nu vor înlocui de azi pe mâine centralele pe lemn”, a declarat ministrul Mediului,