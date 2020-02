Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, neagă faptul că, în timpul vizitei inopinate la DGASPC Cluj, pe care a efectuat-o marți, nu ar fi fost lăsată de către paznic să intre în instituție, decât după ce s-a legitimat. „Este un fake news”, a spus ministrul, într-o conferință de presă susținută marți la Bistrița.

Violeta Alexandru nu a fost lăsată să intre marți, de către paznic, la DGASPC Cluj, decât după ce s-a legitimat, potrivit Mediafax.

Conform sursei citate, directorul instituției, Daniel Tămaș, care se află în concediu medical, a declarat că accesul în curtea instituției este reglementat de o serie de proceduri, pe care paznicul le-a respectat. Tămaș a mai afirmat că a fost informat despre incident și că l-a felicitat pe paznic.

„Je suis paznic”, a mai declarat Daniel Tămaș, conform Mediafax.

Întrebată la Bistrița despre incident, ministrul Violeta Alexandru a negat că acesta ar fi avut loc și susține că este o știre falsă ceea ce a fost publicat în presă.

„Obișnuiesc să fac vizite inopinate. (…) Nu s-a întâmplat absolut nimic, este un fake news. Nu are nicio legătură cu realitatea informația care a apărut în presă. Mi-am luat toate datele de acolo, am stat suficient de mult. Informația la care faceți referire este o știre falsă. M-am prezentat, am dat mâna, am salutat, am explicat cine sunt. Absolut nimeni nu mi-a obstrucționat accesul. Informația apărută în presă este un fals„, a declarat Violeta Alexandru.