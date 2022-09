Consultantul politic Miron Mitrea a analizat ultimele mișcări ale lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina și față de puterile lumii, în special față de Statele Unite, la Culisele puterii, duminică, la Realitatea

„Sun Tzu, secolul 6 înainte de Cristos: Dacă esți puternic, prefă-te slab, dacă ești slab, prefă-te puternic. Arta Războiului.

Sunt foarte ingrijorat ca Putin ne confirma ca sunt neputinciosi. Armata rusa e neputinciosa. Nu au reusit. Neputinta s-a vazut din prima faza, când s-au retras si din sud. E clar ca sunt slabi. Au apelat la mobilizarea partiala. E clar ca e neputincioasa. Abia acum sunt ingrijorat. Atat timp cat ai de-a face cu un om puternic, el va lupta dupa niste reguli.

Da, neputinta lui Putin trebuie sa ne ingrijoreze.

E o amenintare generala acum, cu armele nucleare. Cred ca strategii europeni si ai NATO trebuie sa se uite cu alti ochi. Riscul ca Putin sa apeleze la mijloace extreme e ridicat. Omul asta e neputincios, face o smecherie clasica, introduce prin referedumuri-fantoma, trei-patru teritorii in Federația Rusă.

Vrea sa reintegreze cu forta ca sa spuna ca orice atac e împotriva Federației Ruse.

Intru la tine in casa, mananc, si, daca vrei sa intri, ma bat cu tine. Chit ca nu am baza legala. Fac referendum si eu cu nevasta cu prietenii. O gandire de derbedeu. (…)

Nu pot sa plang de mila rusilor. Au spus ca Rusia, Putin se bate cu NATO. Cand a fost vorba sa lupte si ei, ei fug din tara. Par barbati seriosi cand te uiti la ei. Inteleg ca vor sa fuga, dar nu puteau protesta inainte?

Am avut si noi de ales intre doua rele in 1989. De tras s-a tras in noi, a iesit poporul.

Înțeleg sentimentul celor care fug din calea razboiului, inteleg mamele indurerate, dar ,daca 600 de mii ar iesi in strada, e greu sa impusti 600 de mii de femei”, a afirmat Miron Mitrea, duminică seară, la Culisele puterii.

