Scenariu incendiar despre viitorul PNL după alegerea lui Florin Cîțu în fruntea partidului, prezentat de Miron Mitrea, duminică seară, la „Culisele puterii”. Consultantul politic a avansat un posibil plan al lui Dacian Cioloș de a deveni principalul președinte al Dreptei în România, printr-o fuziune a PNL condus de Cîțu și USR. În același timp, Ludovic Orban va face o platformă liberală cu „liberalii adevărați”.

„Cred că și Ludovic Orban are ceva testosteron in instalatie ca nu mai accepta ceva. Și-a dat seama ca nu are niciun rost să joace elegant cu oamenii astia, ca nu are sens. Cred ca saptamana viitoare vedem o platforma liberala condusa de Ludovic Orban.

Iar PNL ramane tinta lui Dacian Ciolos. Au facut un partidulet, USR-PLUS, fiind in relatie buna cu Franta. Are o relatie speciala cu Macron, de aceea a fost si președintele grupului lu iMacron (ReNew – n.red.) , a reusit sa l convinga pe Barna sa faca fuziunea cu USR. A fost lucrata cu inteligenta, nu ca la PNL, cu furat voturi, ci si pe dosarele lui Barna, care sunt, cel putin unul, cum a spus DNA, al lui si al surorii lui, in rem.

Dacian Cioloș a stiut sa joace bine si a ajuns presedintele USR. El vrea sa fie principalul șef al Dreptei din România. Gândul lui e la PNL. Condus de Florin Cîțu și de Klaus Iohannis, PNL nu are nicio sansă decat sa se indrepte spre o fuziune cu USR. Deci la viitorul congres, Ciolos va fi presedintele PNL.

Iata cum un om abil, nu are verbul la el, daca reuseste sa stea corect in relatiile pe care le construieste, poate ajunge seful principalului partid de dreapta. Drulă rămane un adversar al sau, si el a lucrat in Franta”, a explicat Miron Mitrea, duminică seara, la „Culisele puterii”.