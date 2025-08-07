România își ia astăzi adio de la Ion Iliescu, primul președinte al țării din perioada postdecembristă. Este o zi marcată de doliu național, iar drapelele sunt arborate în bernă în întreaga țară, în semn de respect față de fostul lider de stat.

Ceremonia funerară este atent organizată, în conformitate cu dorințele familiei, iar slujba religioasă are loc la Biserica Cotroceni. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a ajuns la locașul de cult în această dimineață, iar slujba este oficiată de Preasfințitul Timotei Prahoveanu.

La eveniment sunt prezente numeroase figuri importante din viața politică și instituțională a României: foști ofițeri SPP din garda sa personală, fostul șef SRI Virgil Măgureanu, premierul Ilie Bolojan împreună cu mai mulți miniștri, Adrian Năstase și fostul lider PSD, Marcel Ciolacu.

Cu toate acestea, două absențe notabile atrag atenția: fostul președinte Klaus Iohannis și actualul președinte Nicușor Dan, nu sunt prezenți la funeraliile de stat, deși momentul are o profundă încărcătură simbolică și istorică.