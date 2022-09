Realitatea PLUS prezintă, ÎN EXCLUSIVITATE, noi imagini șocante de la bătaia de la Snagov! De data aceasta, vă arătăm imagini surprinse de camerele de supraveghere în care se vede clar cum Laurențiu Reghecampf o trage de păr și o trântește la pământ pe Anamaria Prodan, extrem de nervos, apoi o lovește fără milă!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au agresat reciproc, sâmbătă, la locuința din Snagov. Ambii s-au prezentat, ulterior, la INML, pentru a-și scoate certificate medico-legale, ca dovadă a bătăilor.

Realitatea PLUS vă prezintă NOI IMAGINI ÎN EXCLUSIVITATE care surprind momentul în care Anamaria Prodan a fost agresată de Reghecampf. În IMAGINILE ȘOCANTE se vede cum Reghe, orbit de furie, o trage pe Anamaria de păr și o trântește la pământ. Martor la întreaga scenă este un bărbat, cel mai probabil șoferul.

După ce Anamaria Prodan este trântită, reușește să se ridice și să fugă, însă Reghecampf se duce după ea.

„I-a rupt tricoul șoferului, l-a amenințat cu moartea, l-a zgâriat, m-am băgat între ei, l-am împins, l-am luat, am încercat să îl calmez, i-am spus că îi face plângere penală, că nu e normal ce face. Nu te înțelegi cu el”, spunea, sâmbătă, Anamaria Prodan, după momentul atacului.

„Avocații mei vor merge până în pânzele albe pentru a-mi face dreptate. Camerele de supraveghere de pe strada au surprins totul iar Anamaria Prodan a încercat sa scape din mâinile lui fugind si întrebând dacă am filmat pentru a merge la politie. Am sa-mi fac dreptate pentru ca dacă toleram așa ceva vom ajunge rușinea Europei.

Imi rezerv dreptul să nu comentez acest incident. Imaginile explica totul. Dacă am ajuns sa trăim intr-o țara unde la TV se comenteaza ca femeia a incitat un bărbat și bărbatul a rupt-o in bătaie… după bătăușul din Carpați sare la toți cei ce-i stau in cale… suntem ca națiune fara identitate. Sunt siderat de așa comportament, sunt siderat caci acest om Reghecampf este sau trebuia sa fie un exemplu pentru generațiile tinere de fotbaliști. Trebuia sa fie un exemplu pentru copiii lui, pentru societate. Văd cu stupoare moderatori care încearcă sa explice ca femeia mertita bătută! Văd femei care probabil trăiesc in așa teroare acasa, care aproba bătaia fata de femeie. Este strigător la cer! Am fost șocat, am filmat caci era ireal, am fost lovit cu bestialitate, in timp ce șoferul lui Reghe se uita cu mâinile in san si zâmbea… Trăim intr-o tara unde poliția nu isi face datoria! Arestam „interlopi” si ne e frica de „vedete”. Rușine tututor celor ce promovează așa ceva! CNA si toate institutiile non guvernamentale si guvernamentale nu au miscat un deget, desi sunt platite din banii statului”, a declarat, pentru realitatea.net, Eugen, soferul Anamariei Prodan.