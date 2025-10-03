Nouă proiecte de investiții în spitale cu șantiere în derulare au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027, cu fonduri europene nerambursabile, a informat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

‘Am spus de la început: investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne și sigure, cât mai repede. Pe lângă cele 8 spitale majore care rămân finanțate prin PNRR, alte 9 proiecte deja începute, cu șantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021 – 2027, cu fonduri europene nerambursabile. La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Memorandumul de transfer al acestor obiective în noul program’, a scris ministrul vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre:

* Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

* Centrul de Politraumă de la Pitești;

* Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

* Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea – construire și dotare corp nou de clădire;

* Spitalul de Urgență al MAI ‘Prof. Dr. Dimitrie Gerota’ București – sediu nou;

* Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);

* Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

* Spitalul nr. 2 Vaslui – construire secții noi;

* Spitalul Județean de Urgență Bacău – finalizare proiectare și execuție pavilion municipal și integrarea în ansamblul medical al spitalului.

‘Este o decizie strategică de a continua să investim consecvent și sustenabil în infrastructura spitalicească din România. Sunt nouă spitale în acest moment pentru care continuăm finanțarea prin investiții consistente. România are nevoie de aceste spitale, iar pacienții așteaptă să le vadă funcționale cât mai repede’, a transmis Alexandru Rogobete. AGERPRES