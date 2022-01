Numărul vizitatorilor care au trecut, în anul 2021, poarta Grădinii Botanice „Alexandru Borza” a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a crescut cu peste 65% față de cifrele înregistrate în anul 2020.

Potrivit datelor înregistrate la finalul anului trecut, numărul vizitatorilor Grădinii Botanice s-a apropiat, în anul 2021, de 170.000.

„Chiar daca pandemia COVID-19 a afectat încă puternic întregul nostru cotidian, Grădina Botanică „Alexandru Borza” a UBB a reușit să-și adapteze activitatea noilor condiții, astfel încât să ofere tuturor vizitatorilor o binemeritată escapadă în lumea plantelor, chiar în centrul orașului Cluj-Napoca. Noile colecții de plante, evenimentele organizate pentru promovarea patrimoniului vegetal sau cultural au atras constant atenția publicului larg. Cei mai mulți vizitatori ne-au călcat pragul în primăvară, perioadă ce coincide cu înflorirea celor mai multe plante bulboase pe care le avem (lalele, zambile, brândușe, narcise etc.). Această remarcabilă colecție (peste 30.000 de bulbi plantați) a atras un public larg, recordurile de vizitare fiind de peste 5.500 vizitatori/zi.

Astfel, am avut onoarea ca în 2021 să primim din partea celui mai mare site web de călătorie socială din lume distincția “Travelers’ Choice Best of the Best”! Toate acestea arată că suntem în continuare una dintre cele mai importante destinații cultural-educative din această parte a țării”, afirmă conf. univ. dr. Mihai Pușcaș, directorul Grădinii Botanice „Alexandru Borza”.

