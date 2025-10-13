O femeie din Cluj riscă ani de închisoare după ce a făcut tranzacții în valoare de aproape 4.000 de lei, folosind un card bancar găsit într-un mall.

Inițial, suspecta și-a recunoscut fapta și a promis că va returna banii, însă ulterior a dispărut și nu s-a mai prezentat în fața autorităților. În final, magistrații au decis condamnarea sa la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, femeia – croitoreasă din Cluj – ar fi găsit cardul într-o toaletă a mall-ului, împreună cu un bilet pe care era notat codul PIN. A mers imediat la un bancomat, a verificat soldul, iar apoi a început să efectueze retrageri și plăți.

În mai puțin de o oră, aceasta a realizat 14 tranzacții și a retras mai multe sume de numerar. În total, a cheltuit aproximativ 4.000 de lei din contul victimei, un cetățean vietnamez care a observat dispariția fondurilor și a sesizat autoritățile.

În fața anchetatorilor, femeia a recunoscut tot și a promis că va restitui integral suma. Cu toate acestea, până la pronunțarea sentinței, nu a înapoiat banii și nu s-a prezentat la termenele de judecată, deși fusese citată și, la un moment dat, s-a dispus aducerea sa cu mandat.

Tribunalul Cluj a condamnat-o la doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Până în prezent, femeia este de negăsit.

Sursa: Realitatea de Cluj