Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în 2024 a fost de 18.716, în creștere cu 14,58% comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 2.252 (număr în creștere cu 13,79 față de 2023), Capitala fiind urmată de județele Cluj, cu 1.162 firme suspendate (plus 9,93%), Iași – 851 (plus 15,16%), Brașov – 822 (plus 13,85%), Bihor – 800 (plus 19,23%) și Timiș 725 (plus 22,26%).

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost consemnate în județele Ialomița – 123 (plus 26,8% față de anul anterior), Covasna -139 (plus 13,01%), Gorj – 134 (plus 2,29%), Teleorman 141 (minus 0,7%) și Giurgiu – 143 (plus 48,96%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în județele Tulcea (plus 62,38%), Dâmbovița (plus 55,38%) și Giurgiu (plus 48,96%%), în timp ce scăderi au avut loc doar în județele Caraș-Severin (minus 5,35%), Vâlcea (minus 4,03%), Satu Mare (minus 0,72%) și Teleorman (minus 0,7%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 4.390 (plus 12,82% comparativ cu 2023), în activități profesionale, științifice și tehnice – 1.767 suspendări (plus 6,06%) și în construcții – 1.688 suspendări (plus 31,46%).

În decembrie 2024 au fost consemnate 1.963 suspendări, cele mai multe în București (258), Cluj (137), Iași (93), Brașov (86) și Sibiu (75).AGERPRES