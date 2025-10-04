Opt persoane au ajuns la spital, sâmbătă dimineaţă, în urma unui accident rutier produs pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii. În eveniment au fost implicate un microbuz şi un autoturism.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj, la faţa locului au intervenit pompierii din Turda cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

„Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate. Zece persoane au fost consultate la faţa locului, iar opt dintre acestea – cinci bărbaţi şi trei femei – au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare. Conform primelor evaluări, victimele prezentau afecţiuni uşoare”, au precizat reprezentanţii ISU Cluj.

Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Sursa: Realitatea de Cluj