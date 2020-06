Organizarea nuntii este un proces de lunga durata. Oricate pregatiri ai face, parca tot mai raman detalii de planificat si decizii de luat, asadar nu putem spune ca este o misiune prea usoara. De altfel, daca ne gandim ca unii oameni fac din asta o meserie, cu certitudine putem afirma ca stresul planificarii marelui eveniment din viata ta este unul justificat. Cu toate acestea, nunta reprezinta un moment unic, incarcat de emotie si bucurie, o zi de basm celebrata cu mult fast, si nu o corvoada. Cum poti transforma organizarea intregului eveniment intr-o activitate placuta? Descopera in cele ce urmeaza cateva sfaturi care te vor ajuta sa pui la punct o nunta de poveste.

Foloseste tehnologia pentru planificarea nuntii

Stabilirea datei evenimentului, alegerea locatiei, tortului, formatiei sau DJ-ului, gasirea tinutelor perfecte ori a unui fotograf profesionist, fiecare detaliu vine la pachet cu o doza de stres si multa ingrijorarea. Totusi, trebuie sa stii ca exista oameni care au trecut deja prin asta si, in plus, s-au gandit ca nu ar fi rau sa le dea o mana de ajutor celor care urmeaza sa faca nunta. In acest sens, au fost create diferite aplicatii si platforme web care ajuta orice mire si orice mireasa sa gaseasca variantele potrivite pentru un eveniment de vis. Un portal de nunti cu filtrare avansata iti este de un real folos atunci cand vrei sa gasesti restaurantul potrivit si sa verifici disponibilitatea acestuia la o anumita data sau cand ai nevoie de inspiratie ca sa gasesti o formatie de nunta, verighete, decoratiuni, tort, rochie ori fotograf. Pe langa asta, instalarea unei aplicatii ingenioase pe telefonul mobil te poate ajuta sa tii mai usor minte ce decizii ai de luat in urmatoarele luni, cand trebuie sa faci programari si rezervari pentru marele eveniment sau cat de bine te incadrezi cu cheltuielile in bugetul stabilit pentru nunta.

Incearca sa nu faci chiar totul pe cont propriu

Visezi la nunta perfecta? Atunci ia in considerare ca elementul cheie pentru reusita evenimentului il reprezinta alegerea locatiei. De pilda, daca intentionezi sa faci petrecerea de nunta la Cluj, trebuie sa iti alegi din timp un local potrivit pentru nevoile si dorintele tale. Pe langa faptul ca cele mai multe restaurante nunta Cluj sunt deosebit de populare si necesita inchiriere timpurie, la fel ca in cazul tuturor salilor de receptie, vei beneficia de ajutor in organizarea nuntii. In prezent, multe cupluri aleg sa faca atat cununiile civila si religioasa cat si petrecerea intr-un singur loc, ceea ce inseamna ca restaurantul ales participa activ la planificarea evenimentului. De la meniu, decor si aranjamente florale pana la muzica, acustica salii, spatii de cazare si parcare, toate pot fi stabilite mult mai usor dupa alegerea unei locatii potrivite. Prin urmare, nu trebuie sa devii un weding planner si nici sa faci totul pe cont propriu atunci cand poti beneficia de ajutorul complet al unor oameni specializati deja in astfel de evenimente.

Fa ceea ce iti place

Organizarea nuntii implica ambii parteneri, ceea ce inseamna ca sarcinile pot fi impartite. Pentru ca nunta sa nu fie o corvoada este recomandat ca sa creezi o lista cu preferintele tale si ale partenerului, iar apoi sa lutci decizii in functie de acestea. Daca mirelui ii revine sarcina de a cauta un furnizor pentru bauturi sau artificii, mireasa are responsabilitatea de a se ocupa de aranjamentele florale ori rochiile domnisoarelor de onoare. In situatia in care sunt lucruri pentru care nu ai nici un fel de inspiratie ori care nu iti plac, vei avea sprijin in partenerul tau. In ultima instanta, daca apar detalii ce nu au fost realizate de nici unul dintre voi, atunci rezolvati-le impreuna, in calitate de cuplu. Pana la urma, indiferent de cum vei imparti sarcinile, deciziile finale trebuie sa le luati amandoi si sa va consultati in tote momentele cheie.

Nunta este o ocazie perfecta pentru ca mirii sa-si exploateze la maximum calitatile individuale si de echipa. Desi pare dificil de planificat, evenimentul in sine nu este atat de complicat daca stii cum sa abordezi fiecare detaliu. Cu multa atentie si disciplina, vei reusi sa organizezi o petrecere memorabila, de care sa-ti aduci aminte cu drag peste ani.