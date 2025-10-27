Percheziții la Cluj după furturi de cupru din locomotive: doi arestați, prejudiciu de peste 573.000 de lei.

Polițiștii au efectuat, pe 23 și 25 octombrie 2025, trei percheziții domiciliare în Dej și Cuzdrioara, într-un dosar privind infracțiuni de furt calificat, tentativă la furt calificat și complicitate la furt calificat. Potrivit anchetei, în lunile septembrie–octombrie 2025, trei bărbați cu vârste între 18 și 41 de ani ar fi sustras componente din cupru de la locomotive garate în Depoul Dej-Triaj, provocând un prejudiciu estimat la peste 573.000 de lei.

În urma descinderilor au fost ridicate bunuri cu valoare probatorie: telefoane mobile, un fierăstrău tip bonfaier, două cuttere, precum și sume de 26.450 de lei și 345 de euro, asupra cărora a fost instituit sechestru asigurător.

La 23 octombrie, un tânăr de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, care a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, propunerea a fost admisă de instanță. La 25 octombrie, tânărul de 18 ani a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți al Judecătoriei Dej, care a dispus, de asemenea, arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Sursa: Realitatea de Cluj