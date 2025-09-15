Întreaga săptămână Europa a fost marcată de proteste, începând cu cele din Franța și culminând cu marele miting din Londra, unde a vorbit și miliardarul Elon Musk. Dar ce i-a scos pe oameni în stradă? Cât de periculos este fenomenul migrației și ce l-a determinat, de fapt, pe Elon Musk să țină un discurs în fața mulțimii din Londra. Toate aceste subiecte au fost analizate la rece de către analistul politic Miron Mitrea într-o nouă ediție a emisiunii Culisele Puterii.

”Ce este în Marea Britanie, ce este în Franța, plus mitingurile și ciocnirile săptămânale și aproape zilnice în anumite orașe din Germania nu au aceeași încărcătură cu ce se întâmplă în Georgia. În Georgia este, de fapt, cred eu, o revoltă populară împotriva unei conduceri care se duce prea aproape de Moscova, care i-a ajutat în anumite momente, cel puțin pe cei care conduc acum Georgia. Acolo este deja un semi-război între populație și guvernul pro-rusesc.

Ce e în Europa, aici nu toată lumea va fi de acord cu mine, și încerc să formulez în așa fel încât să nu te trezești cu vreo amendă la emisiune. Se vorbește foarte mult de migrație în Europa, iar imigranții sunt cei care creează o problemă. Eu am tot citit în ultima vreme, că am acest obicei, și nu e chiar așa. Pentru că emigranți au fost italienii înainte de primul război mondial când veneau în România și în alte țări să muncească în cariera de piatră sau de marmură, au fost italienii în Elveția după al doilea război mondial, au fost sârbii după al doilea război mondial în Europa, sunt românii după 90 în Europa, aceștia sunt emigranții pe care îi primesc în Europa de Vest.

Noi suntem, de fapt, în fața unui fenomen de migrație. Ținând seama cât de mulți cetățeni din nordul Africii și din Asia de Nord-Vest vin în țările din Europa, este migrație, pentru că în momentul în care cei care vin la tine în țară schimbă cultural și social în mod semnificativ societatea în care intră, e migrație, nu se numește imigratie. Ori ce vedem noi, părerea mea și nu numai, pentru că încerc să citesc, este o reacție a populației din țările în care migrația a devenit dificilă, eu aș spune insuportabilă. Știm cu toții că sunt orașe din Marea Britanie, Londra, Manchester, Liverpool, unde populația locală este minoritară. Și pe ei îi vedem în stradă.

Acum 40-50 de ani era cum e în România astăzi. Noi în România avem emigranți din Nepal, din Pakistan, au venit să lucreze. În Franța, în Germania, în UK, unde am mers o bună parte din ni, s-a trecut de acest nivel. Numărul de cetățeni veniți din țările din lumea a treia este atât de mare încât societatea nu îi mai poate asimila, nu îi mai poate introduce în sistemele de muncă, iar sistemele sociale, ca de aici este acest scandal mare, unul este datorită faptului că străzile nu mai seamănă cu ce știau ei și o mare parte a populației nu mai e de acord cu asta.

Eu stau o săptămână vara în Franța, sistemul social al acestor țări este astfel construit pentru populația săracă din țările lor încât este foarte ușor de accesat de către acești migranți. Când intri în una dintre localități, există 3-4 blocuri în care au fost mutați migranți de culoare care, o bună parte, nu și-au găsit de lucru, pentru că sunt mulți, și care au ajutoare sociale la nivelul pe care îl primește un francez obișnuit. Dar aici este o problemă, pentru că dacă sunt musulmani au dreptul să aibă o soție și o concubină, și primesc suport pentru fiecare copil până la 4 copii, pentru că așa e în Franța. Așa că, dacă primesc ajutor, nu mai muncesc. Acum, nu toți nu muncesc, unii muncesc, alții nu. Unii spun că nu își găsesc de lucru, francezii spun că nu muncesc pentru că au câteva mii de euro pe lună din aceste ajutoare. Deci un sistem social construit pentru o populație normală care a trăit acolo se lovește de o cultură nouă, care a fost acceptată legal în țările astea. De asta francezii sunt supărați și englezii la fel.

Sunt foarte mulți. De aici a început să fie deranjul, și nici locuri de muncă nu mai sunt.

La noi, am văzut niște oameni care se plâng că avem foarte mulți muncitori străini. În România sunt 136.000, mari și lati, la 17 milioane, în toată țara, care lucrează în toate domeniile. Și totuși avem unii care se plâng.

În afară, migranții fiind foarte mulți, între ei intră și oameni care vor să muncească, și oameni care au probleme, și oameni care vin să facă alte lucruri. Și când vom avea timp vom vorbi și de islamul politic. Diferențele culturale sunt foarte mari între cei care vin din nordul Africii sau din nord-vestul Asiei vin în Europa și care, ajungând în grupuri foarte mari, încearcă să își impună propria religie și propria cultură și asta intră în contradicție cu populația locală. Pe lângă acestea, există oameni nefericiți, frustrați de viață și își caută motive. Și au găsit. Deci este un melanj de motive pentru care oamenii aceștia ies în stradă.

Mai este o chestiune. De ce a participat Elon Musk. Elon Musk ține un discurs de dreapta clasic: Vinovați sunt ăștia care vă distrug țara. De ce? Pentru că este de dreapta. S-a implicat și în Germania de partea partidului de dreapta din Germania, el este un capitalist, e cel mai bogat om din lume, este de dreapta. El încearcă să se prezinte ca o soluție la problema pentru care oamenii sunt în stradă. Chiar dacă oamenii aceștia primesc cu aplauze ce spune el, pentru că sunt fericiți că le dă dreptate Elon Musk, care e foarte bogat, dar el este unul dintre motive, pentru că ei sunt în stradă din cauza faptului că în jurul lor există oameni ca Elon Musk, mai mari sau mai mici.”

