Seara trecută, BT Arena a devenit inima vie a folclorului românesc, găzduind una dintre cele mai mari și emoționante manifestări culturale ale anului: Festivalul Folcloric „TINEREȚE”, un proiect de suflet inițiat și coordonat de artista Oana Bozga-Pintea.

Evenimentul a reunit peste 7.000 de spectatori, veniți din toate colțurile țării pentru a trăi o seară în care tradiția, emoția și bucuria s-au contopit într-un spectacol grandios. BT Arena a răsunat de aplauze, dans și voie bună, transformându-se într-o adevărată sărbătoare a sufletului românesc.

O seară sub semnul autenticității și al tinereții fără vârstă

Festivalul „TINEREȚE” nu a fost doar un concert, ci o celebrare a valorilor românești, a legăturii dintre generații și a puterii muzicii de a uni oamenii. Pe scenă au urcat artiști consacrați, dar și tineri interpreți talentați, oferind publicului o călătorie sonoră prin frumusețea și diversitatea folclorului nostru.

Spectacolul a fost prezentat cu eleganță și emoție de Andreea Marin, care a adăugat serii un plus de rafinament și căldură.

Printre artiștii care au încântat publicul s-au numărat Andreea Voica, Sava Negrean Brudașcu, Ionuț Fulea, Deți Iuga, Paula Hriscu, Ion Paladi, Nicolae Botgros, Maria și Mihai Nemeș, alături de mulți alți interpreți apreciați. Aceștia au fost acompaniați de Orchestra „TINEREȚE”, condusă cu profesionalism și pasiune de dirijorul Ovidiu Barteș.

Tradiția, dansul și energia tinerilor

Atmosfera a fost completată de prestațiile impresionante ale Ansamblului Folcloric „Cindrelul – Junii Sibiului” și ale Ansamblului Folcloric Studențesc „Mărțișorul”, care au adus pe scenă dansuri spectaculoase, porturi tradiționale și o energie debordantă. Fiecare moment coregrafic a fost întâmpinat cu ropote de aplauze, demonstrând că folclorul rămâne viu și actual.

„Toate aplauzele sunt pentru Oana. Ea a reușit să ne adune pe toți, artiști și public, într-un spectacol extraordinar. O felicit pentru curajul și pasiunea cu care a făcut posibil acest proiect de suflet”, a declarat îndrăgitul interpret Ionuț Fulea, vizibil emoționat.

Surprize moderne și momente memorabile

Într-un final spectaculos, scena BT Arena a fost cucerită de energia inconfundabilă a trupei Zdob și Zdub, care a adus un suflu modern și tineresc, completând perfect mesajul festivalului – tinerețe, bucurie și libertate. Momentul comun al trupei cu Oana Bozga-Pintea a ridicat întreaga sală în picioare, stârnind valuri de aplauze și emoții intense.

Oana Bozga-Pintea a demonstrat încă o dată versatilitate și carismă artistică, trecând cu naturalețe de la cântecul popular tradițional la sonorități moderne. Artista a impresionat nu doar prin interpretare, ci și prin prezența scenică elegantă, surprinzând publicul cu mai multe schimbări de ținută ce au reflectat rafinamentul și personalitatea sa.

Un eveniment cu suflet, născut din recunoștință și iubire pentru public

La finalul serii, Oana Bozga-Pintea a rostit, cu emoție în glas, câteva cuvinte care au rezumat esența întregului eveniment:

„Am simțit că timpul s-a oprit în loc. Am trăit fiecare clipă cu recunoștință și bucurie, iar energia publicului a fost incredibilă. Cred că temelia unui artist este publicul, iar în seara aceasta am simțit o dragoste cum nu am mai simțit de când cânt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat ocazia să trăim astfel de emoții. Mă înclin în fața celor care au fost alături de noi! Vă mulțumesc din suflet!”

„TINEREȚE” – mai mult decât un festival

Prin amploare, emoție și calitatea artistică, Festivalul Folcloric „TINEREȚE” a depășit granițele unui simplu eveniment muzical. A fost o declarație de dragoste pentru tradiție, o lecție de unitate și o celebrare a tinereții fără vârstă.