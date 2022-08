Cea de-a treia zi din călătoria în lumea magică a universului UNTOLD a fost o experiență incredibilă trăită de cei peste 95.000 de fani ai festivalului veniți din peste 100 de țări ale lumii. Mainstage-ul UNTOLD a părut un tărâm uriaș al bucuriei și al emoției trăite alături de cei mai mari artiști ai lumii.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost show-ul norvegianului Kygo, care a ridicat în aer zeci de mii de mâini. Creatorul genului tropical house, aflat pentru a doua oară pe Cluj-Arena, a pregătit un show live remarcabil, care a fost primit cu entuziasmul a zeci de mii de fani din întreaga lume.

Un artist complet, care face magie cu pianul său, Kygo a creat un univers al emoțiilor autentice cu piesele incluse în setul său. Zeci de mii de voci s-au unit pentru a cânta la unison marile succese lansate de Kygo, iar mainstage-ul UNTOLD s-a transformat într-o feerie care a luminat cerul și a fost emoție de la prima până la ultima piesă.

De la recentele producții lansate „Freeze” și ,,Never Really Loved Me” până la piesele clasice ,,Higher Love”, ,,It Ain’t Me”, ,,What’s Love Got To Do With It” ori ,,Think About You” și până la producțiile care domină în circuitul de festival în 2022, show-ul lui Kygo a oferit conexiunea perfectă dintre artist și publicul său.

Invitatul special al norvegianului a fost Justin Jesso care a interpretat versiunea live a succesului ,,Stargazing”, a purtat drapelul României și a mulțumit zecilor de mii de fani în limba română: ,,România, te iubesc și îți mulțumesc!”

Kygo și-a încheiat show-ul cântând la pian în mijlocul mulțimii entuziasmate una dintre cele mai emoționante piese din discografia sa, „Firestone” și cu mesajul: „Ați fost un public extraordinar. Vă iubesc atât de mult!”

Fiecare zi a experienței UNTOLD a oferit show-uri în premieră pentru România. Diplo, Jillionaire și Walshy Fire aka Major Lazer au fost o altă surpriză extraordinară oferită de creatorii UNTOLD fanilor festivalului. Incluși de Billboard în clasamentul celor mai buni artiști din spectrul muzicii dance, americanii au dus noțiunea de show live la un alt nivel, publicul fiind parte din live-ul celor trei artiști.

Jillionaire a avut o interacțiune constantă cu fanii pe tot parcursul show-ului, cei trei membri Major Lazer au împărțit apa în public și au pregătit un moment care a depășit așteptările tuturor: a început cea mai tare bătaie cu apă din mainstage-ul unui festival.

. Toată lumea a cântat ,,Lean On Me” și a vrut mai mult Major Lazer! Diplo, Jillionaire și Walshy Fire au răspuns acestei cereri, iar show-ul celor trei s-a încheiat cu un moment impresionant, au ajuns în mijlocul fanilor și au dansat cu aceștia fluturând steagul României. E o altă aminitre frumoasă din cel de-al șaptelea capitol UNTOLD.

Aflată pentru prima dată pe mainstage, legendara trupa B.U.G. Mafia a fost primită cu aplauze de fani. Cluj-Arena a fost un loc în care s-au întâlnit generații diferite, care au trăit cu aceeași bucurie show-ul live B.U.G. Mafia. Toată lumea a cântat de la început până la final pe fiecare piesă.

Tataee, Caddy și Uzzi, artiștii care au transformat hip-hop-ul în fenomen de masă, au emoționat pe toată lumea cu un live act legendar.

Membrii B.U.G. Mafia s-au alăturat campaniei Dăruiește Viață și împreună au realizat un proiect special. Fanii festivalului au avut posibilitatea să își înregistreze bătăile inimii la cornerul Dăruiește Viață din festival, iar la finalul show-ului, B.U.G. Mafia a pregătit un colaj cu aceste mii de inimi de români care au bătut, în același timp, la UNTOLD!

A treia zi a festivalului l-a adus pe mainstage pe DJ-ul numărul 1 al lumii, David Guetta, care a fost extrem de entuziasmat de revederea cu fanii din România. DJ-ul și producătorul francez le-a mulțumit pentru susținerea constantă și pentru că a rămas același public entuziast, care trăiește din plin bucuria de a dansa și a cânta.

Brazilianul Alok, care ocupă locul 4 în clasamentul celor mai buni 100 de DJ ai lumii, a pregătit un show în exclusivitate pentru UNTOLD și a invitat pe scenă un artist român, Mario Fresh.

,,Știți ce simt? Simt că fac parte din această poveste minunată numită UNTOLD. E o dorință împlinită pentru mine și pentru că m-ați făcut parte a poveștii voastre, vă mulțumesc!” a spus Alok.

Olandezul Oliver Heldens a fost cel care a încheiat o seară legendară la UNTOLD cu un set de 90 de minute, în care și-a invitat publicul la o călătorie prin lumea fascinantă a muzicii house și techno. Almud și francezul Kungs au completat experiența magică de la mainstage în cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD.

Artiștii de la scenele Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Fortune, Time, Tramvai și Retro Party au activat zecile de mii de fani ai festivalului UNTOLD

Scena Alchemy a fost centrul distracției pentru iubitorii de rap, trap, breakbeat și dubstep. Cele mai mari trupe și cei mai iubiți artiști au oferit momente extraordinare.

Grassu XXL & Guess Who, Killa Fonic, Yny Sebi, Connect-R & Johny Romano, El Nino, Zo, Borgore și Netsky au dus atmosfera de festival la nivelul următor cu show-urile live.

Germanul Boris Brejcha, DJ-ul care ocupă locul 5 în Alternative Top 100 DJ, a fost unul dintre cei mai așteptați artiști underground de la scena Galaxy. Creator al unui gen, high-tech minimal, Brejcha a avut un set live care a purtat fanii într-un alt univers.

Ann Clue, Mathame, Reiner Zonneveld (live) și Paco Osuna au fascinat publicul de la scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD.

Fanii de la scena Daydreaming s-au bucurat de seturi unice de la Matthew Dekay B2B Yokoo, Nico Stojan, Marwan, Maga și artiști români din lumea house și deep house.

În această seară, mainstage-ul își va deschide porțile pentru ultima zi a experienței UNTOLD 2022 cu: Tim Hox, Pascal Junior, Anne-Marie, J Balvin, Lost Frequencies, Hardwell, ATB și Tujamo.

Fanii pot intra în festival începând cu ora 14:00. Detalii pe untold.com și în aplicația mobilă UNTOLD.

Sursa: Realitatea de Cluj