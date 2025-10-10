În politica românească, rar se întâlnește un exemplu atât de clar al faptului că votul și contactul direct cu cetățeanul pot construi o carieră durabilă. Senatorul Ninel Peia subliniază că exemplul lui Piedone Senior rămâne unul demn de studiat — un model de leadership bazat pe acțiune, nu pe vorbe.

Piedone Senior nu a fost niciodată un politician de birou. A înțeles că adevărata politică se face în stradă, printre oameni. De-a lungul anilor, a deținut funcții importante: consilier local, primar al Sectorului 4 și, ulterior, al Sectorului 5, poziții obținute prin votul masiv al comunității. A condus și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, funcție care i-a consolidat profilul de administrator ferm și apropiat de cetățeni.

Episodul dur al scandalului Colectiv a fost un moment de cumpănă, dar și o lecție despre responsabilitate și limitele atribuțiilor administrative. Achitarea sa a fost văzută de mulți drept o confirmare a faptului că răspunderea unui primar nu poate fi absolută, ci trebuie privită în contextul complex al administrației locale.

Astăzi, exemplul lui Piedone Senior devine o lecție de continuitate prin fiul său, Piedone Junior. O nouă generație de lideri crește sub semnul pragmatismului și al disciplinei administrative. Fără gesturi spectaculoase, dar cu rezultate concrete, Piedone Junior s-a afirmat în Sectorul 5 prin proiecte de infrastructură, dezvoltare urbană și investiții sociale.

În jurul acestui nucleu administrativ s-a conturat Partidul Naționalist Reformarea României – PNRR Piedone, un proiect politic ambițios, aflat la început de drum. Ninel Peia afirmă că succesul acestei formațiuni depinde de capacitatea de a atrage lideri tineri, competenți și dornici să transforme experiența locală într-o mișcare națională coerentă.

Viitorul politic al lui Piedone Junior va fi un test de echilibru între extinderea influenței și păstrarea standardelor administrative care i-au definit numele. Dacă va reuși, PNRR Piedone ar putea deveni mai mult decât un partid — o mișcare care readuce în prim-plan ideea că politica și administrația nu sunt opuse, ci complementare.

România are nevoie de această regenerare. Iar povestea familiei Piedone arată că, dincolo de dispute și etichete, politica poate fi un proces de învățare, continuitate și responsabilitate.

„PNRR Piedone nu este doar un proiect politic, ci începutul unei mișcări care poate redefini politica românească”, concluzionează senatorul Ninel Peia.