La Cluj, gunoiul menajer nu mai este doar o problemă, ci devine o resursă. O tehnologie inovatoare, 100% românească, transformă deșeurile în energie electrică, suficientă pentru alimentarea a 25.000 de apartamente. 

Articolul precedentRĂCIRE BRUSCĂ A VREMII: PLOI ȘI LAPOVIȚĂ ÎN MAI MULTE REGIUNI ALE ȚĂRII
Articolul următorOPERAȚIUNEA „JUPITER 4” CONTINUĂ. ZECI DE DOSARE INVESTIGATE ȘI 211 PERCHEZIȚII LA NIVEL NAȚIONAL – VIDEO

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR