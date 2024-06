Marcel Ciolacu a precizat că social-democraţii vor avea un candidat, indiferent de situație.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 14 iunie, că alegerile prezidențiale vor avea loc în luna septembrie, conform unei hotărâri ce a fost luată în coaliția de guvernare.

„Este evident că alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt în septembrie, aşa cum am hotărât. Am pus o condiţie foarte clară, nu am anunţat comasarea alegerilor până nu am avut calendarul întreg al alegerilor. Decizia a fost luată în cadrul coaliţiei. (…) Calendarul de alegeri este anunţat înainte de comasare”, a spus Marcel Ciolacu, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, potrivit Agerpres.

Ciolacu: PSD va avea candidat, indiferent de situație

De asemenea, Marcel Ciolacu a declarat că social-democraţii vor avea candidat la funcţia de preşedinte al României, indiferent de situație: dacă va fi un candidat unic al PSD şi PNL la alegerile prezidenţiale sau dacă PSD va merge singur la aceste alegeri.

Prim-ministrul a precizat că, la începutul lunii iulie, PSD va avea un congres în care va fi decis candidatul la alegerile prezidenţiale.

Sursa: Newsinn