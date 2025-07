Președintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ofertele din comparatorul de preţuri la energie s-au îmbunătăţit în ultima perioadă, iar cei care nu pot să facă activitatea de furnizare pot veni la autoritatea de reglementare să predea licenţele şi să-i lase pe cei care pot să facă furnizare într-un mod corect.

„Celor care nu pot să facă activitatea de furnizare le mai spun că nu e obligatorie. Pot veni la autoritatea de reglementare şi pot să predea licenţele de furnizare şi piaţa aceasta să o lase pentru cei care într-adevăr pot să facă furnizare într-un mod corect, pentru că este mai cinstit decât să vedem în comparator, preţuri de 5 lei pe kilowati/oră, respectiv de 8 lei pe kilowatt/oră. De asemenea, vreau să apreciez faptul că, în ultima perioadă, ofertele din comparatorul de preţuri s-au îmbunătăţit, în sensul în care mai mulţi furnizori şi-au îmbunătăţit aceste oferte, reducând preţul pe care l-au ofertat către consumatorii de energie”, a spus Niculescu.

O analiză făcută de instituție a arătat diferențe între prețul rezultat din cercetare și prețul publicat de către furnizori în comparatorul de prețuri, a mai spus oficialul ANRE.

„Componenta variabilă, din punctul nostru de vedere, este cea legată de componenta de achiziţie şi componenta de furnizare. Şi aici a fost o întreagă dezbatere cu furnizorii dacă trebuie să publice într-un mod transparent aceste componente. Ştim foarte bine că ultima formă a Ordonanţei îi obliga să facă acest lucru. Noi am insistat ca marjele lor să fie puse şi ele în mod transparent ca un proces de recâştigare a încrederii în furnizor.

Deci, cu cât eu, consumator, văd mai transparent modalitatea de formare a preţului, cu atât am încredere mai mult în furnizorul respectiv şi o să înţeleg că îmi poate oferi energie la un preţ corect. Analiza pe care colegii mei au efectuat-o a avut un volum de date foarte mare. Practic, am luat toate contracte bilaterale, toate contractele încheiate la termenul de pieţe, am estimat dezechilibrele, cantităţile tranzacţionate în PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare n.r.), cât şi preţul pe luna iulie. Deci, avem şi estimări. La câţiva dintre ei am remarcat diferenţe între preţul care ne-a ieşit nouă din analiză şi preţul publicat de către ei în comparatorul de preţuri.

Diferenţele în unele cazuri sunt foarte, foarte mici, iar în unele cazuri se ridică şi la aproximativ 10%. Atunci, odată cu încheierea tuturor tranzacţiilor pe luna iulie, vom putea să determinăm exact cantitatea de energie tranzacţionată Spot, cât şi preţul la care s-a tranzacţionat această energie”, a menţionat şeful ANRE.

„Nu va exista niciun impact” pentru prosumatori

În ceea ce priveşte prosumatorii, Niculescu a punctat faptul că, de la 1 iulie, pentru cei peste 260.000 de prosumatori din România, persoane fizice şi persoane juridice, cu puteri instalate până în 200 de kilowaţi „nu va exista niciun impact” al Ordonanţei.

„După terminarea schemei de plafonare – compensare, pe Spot valoarea kilowatului/oră consumat este egală cu valoarea kilowatului/oră produs şi livrat în reţea. Nu se modifică absolut nimic din acest punct de vedere. Nu sunt impactaţi negativ absolut deloc”, a transmis George Niculescu.

Schema de plafonare a preţurilor la energie electrică s-a încheiat luni, 30 iunie 2025, după aproape patru ani şi jumătate, preţurile urmând a fi stabilite din nou pe piaţa liberă, de la 1 iulie 2025.

Astfel, începând de marţi, nu se vor mai aplica preţurile plafonate, de 0,68 lei/kWh, 0,80 lei/kWh şi 1,3 lei/kWh, în funcţie de consum, consumatorii urmând să plătească preţurile din contractul încheiat cu furnizorul. Conform ofertelor transmise clienţilor, noile preţuri ajung până în jurul valorii de 1,5 lei/kWh, ceea ce înseamnă că, în cazul celor cu consum până în 100 KWh factura s-ar putea dubla.

Consumatorii au însă posibilitatea de a-şi schimba furnizorul, online, atunci când găsesc o ofertă mai bună, iar Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei recomandă consumatorilor să verifice comparatorul de preţuri, pentru a-şi alege oferta pe are o consideră a fi cea mai avantajoasă.

Pentru consumatorii vulnerabili, Guvernul a aprobat în şedinţa de la finele săptămânii trecute acordarea unui ajutor lunar în valoare de 50 de lei, sub forma unui tichet electronic, pentru plata facturilor la energie electrică.

De asemenea, în cazul prosumatorilor, dacă aceştia au un contract în vigoare cu un furnizor de energie electrică, acesta rămâne valabil cu aceleaşi clauze. În ceea ce priveşte preţul, dacă un contract are termen de expirare după data de 1 iulie 2025, ar trebui să se aplice prevederile şi preţul din contract, până la expirarea acestuia, atunci când se va transmite o nouă ofertă. Pentru prosumatorii cu putere instalată de peste 200 kW şi până în 400 kW, furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă.