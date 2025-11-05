Un nou scandal lovește administrația locală din județul Cluj. Primarul comunei Fizeșu-Gherlii, Vasile Ioan Lup, a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, fiind suspectat de delapidare.

Miercuri, anchetatorii au efectuat trei percheziții, dintre care una la sediul Primăriei și două la locuințele edilului. Potrivit comunicatului emis de Parchet, măsura reținerii a fost dispusă la data de 4 noiembrie 2025, în baza articolului 295, alineatul 1 din Codul penal.

Conform probelor adunate în anchetă, Vasile Ioan Lup ar fi intrat în posesia unor echipamente electronice achiziționate din fondurile primăriei, respectiv un televizor LG Smart 4K și un laptop HP 255 G8, în valoare totală de 5.157 de lei.

Anchetatorii susțin că aceste produse proveneau din subvențiile oferite prin contractele de telefonie mobilă încheiate de Primărie cu Orange România S.A., însă nu au fost utilizate în scopuri instituționale, ci ar fi fost însușite de primar pentru uz personal.

„Există indicii că, în perioada 2022–2024, primarul și-ar fi însușit aceste bunuri pentru sine, deși ele fuseseră achiziționate în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale”, se arată în documentele Parchetului.

Potrivit presei locale, Vasile Ioan Lup, membru al PNL, a fost reales în funcția de primar în 2024, obținând aproape 63% din voturi, ceea ce i-a adus cel de-al treilea mandat la conducerea comunei Fizeșu-Gherlii.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili dacă există și alte fapte similare și dacă în cazul achizițiilor publice au fost implicați și alți funcționari.

Sursa: realitatea.net

