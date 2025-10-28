Nemulțumirile din sistemul de învățământ continuă să crească. După luni întregi de proteste, dascălii ies din nou în stradă. Miercuri, 29 octombrie, profesorii se vor alătura celor patru mari confederații sindicale – Cartel Alfa, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian – într-un protest de amploare organizat în fața Guvernului.

Principala revendicare: majorarea salariului minim, care în prezent este de 4.050 de lei brut, adică aproximativ 2.750 de lei net. Sindicaliștii cer un venit decent pentru cei peste 1,8 milioane de bugetari, care spun că „trăiesc la limita sărăciei”.

Profesorii cer și abrogarea Legii 141, care a dus la creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână și la eliminarea a peste 14.000 de posturi din învățământ. Multe școli, în special din mediul rural, riscă să fie desființate.

„Plata cu ora este o bătaie de joc – 20, maximum 30 de lei. Nici un zilier nu mai lucrează pe așa ceva. Mulți colegi au plecat din sistem”, spune unul dintre liderii sindicali din educație.

Profesorii avertizează că lipsa investițiilor și deciziile greșite vor duce la scăderea calității educației și la dispariția învățământului de stat, în favoarea celui privat. „Educația nu e o cheltuială, e o investiție pe termen lung. Guvernanții par că au uitat asta”, spun reprezentanții dascălilor.