Asociaţia Club Sportiv Caiac SMile, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca revine la Cluj-Napoca pentru cea de-a doua ediție a proiectului ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, SMile 2 Sport. Activitățile sportive sunt destinate, și în acest an, tinerilor, în special celor cu nevoi speciale, și se va desfășura în Cluj-Napoca, în perioada 20 august – 20 octombrie 2022.

”Am revenit la Cluj de multe ori în ultimul an, la invitația asociațiilor care militează pentru accesibilizarea sporturilor pentru persoanele cu dizabilități. Vara aceasta, de exemplu, am dus un caiac în sala de sport a Liceului pentru Deficienți de Vedere, astfel încât aceștia să se familiarizeze cu ambarcațiunea și să le fie mai ușor pe lac. Am fost cu caiacele și la Sports Festival, și la Simfonia Prieteniei. Acum venim cu echipa completă și încă mulți voluntari, pentru că acest proiect este unul complex, presupune mult mai multe sporturi, practicate în diferite zone ale orașului și mult mai mulți participanți”, a declarat Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Pe durata celor două luni, tinerii vizați de program, alături de toți cei care vor dori să experimenteze un sport nou sau să aprofundeze disciplinele sportive pe care le stăpânesc deja, vor putea practica: baschet, caiac (pe lac), tenis de masă și de câmp. Scopul proiectului este de a-i motiva pe tineri, în special pe cei cu nevoi speciale, să practice sportul și să aibă un stil de viață sănătos.

Activitățile se vor desfășura conform următorului program, valabil pe întreaga perioadă a proiectului, cu excepția situațiilor în care disponibilitatea beneficiarilor obligă la reprogramarea activităților:

Luni, caiac adaptat, pe Lacul Gheorgheni, sau după caz, pe Lacul Chios;

Marți, baschet, în Baza Sportivă Gheorgheni;

Miercuri, tenis de masă, la Clubul Sportiv Lamont (str. Aurel Vlaicu, nr. 11);

Joi – sâmbătă, tenis de câmp, în locații și conform unor programe ce urmează să fie anunțate săptămânal, în funcție de grupele formate

”Dorim să oferim șansa oricărei persoane, indiferent de nivelul de abilități sau statut social, de a se bucura de beneficiile terapiei prin sport. Adevărul este că terapia prin mișcare este una dintre cele mai eficiente forme de combatere a anxietății și de îmbunătățire a calității vieții la nivel fizic și psihic. Persoanele cu deficiențe sunt primele care ar trebui să aibă acces la aceste forme de terapie! Pe parcursul acestui proiect vrem să contribuim și la combaterea riscului de excluziune socială. Caiacul, spre exemplu, este foarte ușor de manevrat, indiferent de vârsta sau aptitudinile fizice ale celui care vâslește”, a adăugat Ionuț Stancovici.

Ediția de anul trecut: surprize și sportivi de performanță

Alexandru Benchea, cunoscut ca ”alpinistul cu ochi albi”, care a reușit să escaladeze trei dintre cele mai înalte vârfuri montane ale lumii și Alexandru Bologa, judoka medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, au fost prezenți, anul trecut, pe lacul Gheorgheni din Cluj-Napoca și au vâslit din caiac alături de tinerii speciali, copiii instituționalizați sau tinerii cu dizabilități motorii.

Mai mult, tinerii beneficiari au avut parte și de surprize: jucătoarea de tenis Ana Bogdan (locul 63 WTA) a participat la antrenamente de tenis de câmp alături de ei, iar la unul dintre antrenamentele de baschet, jucătorilor U-BT Cluj-Napoca le-au arătat celor mici cum să marcheze coșul perfect.

Sătmărenii care și-au propus să accesibilizeze, pentru persoanele cu dizabilități, toate pârtiile și lacurile din România

Caiac SMile este o asociație non-profit înființată în anul 2018 cu scopul de a promova sportul şi un mod de viaţă sănătos și echilibrat, conform principiului „Mens sana in corpore sano”. Asociația oferă posibilitatea de a practica activități sportive precum caiac, gimnastică și schi persoanelor cu nevoi speciale, copiilor proveniți din medii defavorizate, copiilor instituționalizați și persoanelor cu dizabilități.

În iarna acestui an, Asociația Caiac SMile a demarat un amplu program de accesibilizare a pârtiilor din România pentru persoanele cu dizabilități, ”Și oamenii cu dizabilități își doresc să schieze”. În intervalul ianuarie-martie, peste 350 de persoane cu dizabilități au schiat pentru prima dată, iar zece pârtii din România au fost dotate cu monoschiuri speciale care pot fi folosite, gratuit, de persoanele cu dizabilități.

Pentru 2023, președintele asociației, Ionuț Stancovici, și-a propus să continue accesibilizarea pârtiilor și să înceapă și accesibilizarea lacurilor, prin practicarea, mai întâi ca sport de agrement, a paracanoe, folosind dispozitive special adaptate pentru fiecare tip de dizabilitate în parte. Paracanoe este o disciplină sportivă introdusă în programul paralimpic în anul 2016 și este dedicată persoanelor care au diferite dizabilități fizice. Sportul presupune ca atleții să concureze în cadrul unei curse de 200 de metri de-a lungul apei într-o manieră cât mai rapidă. Antrenorii Caiac SMile, alături de membrii speciali ai asociației au participat, timp de cinci zile, în luna martie a acestui an, la sesiuni de specializare și perfecționare în paracanoe, pe apele din Port Camargue, Franța, la invitația FFCK – Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie – secțiunea de Paracanoe.

Cine este Ionuț Stancovici

Ionuț Stancovici, originar din Satu Mare, este caiacist de peste un deceniu. În anul 2018 a decis să facă cunoscut acest sport și publicului larg și să-i atragă pe tineri, mai ales pe cei defavorizați, către caiac și a înființat Asociația Club Sportiv Caiac SMile. Tot din anul 2018, este antrenorul lotului național de caiac slalom juniori. Copiii antrenați de el au participat la mai multe etape de Cupă Mondială la Caiac Slalom și s-au calificat la Campionatele Europene de Canoe Slalom U23 și Juniori, competiție care s-a desfășurat în luna august, în Cehia. Din anul 2019 este arbitru european și mondial la caiac slalom.

Este inițiator al mai multor proiecte, majoritatea de natură socială: “Kayaking with disabilities”, “Skiing with disabilities”, “Aventura în natură”, etc. Ionuț crede că sportul reprezintă terapie atât fizică, cât și psihică, de aceea, orientarea lui, în mod special, este îndreptată spre persoanele cu dizabilități și copii proveniți din medii defavorizate, astfel ajutându-i să se integreze în societate.

