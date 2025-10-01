Camera Deputaților a respins astăzi proiectul inițiat de deputata USR Oana Murariu, prin care ar fi fost reintrodusă evaluarea pentru judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Singurul grup parlamentar care a votat în favoarea proiectului a fost USR. Ultimul cuvânt asupra inițiativei îl va avea Senatul.

Oana Murariu a reacționat vehement la votul din plen, acuzând că Parlamentul „greșește” atunci când refuză să supună evaluării judecătorii Înaltei Curți. „Nimeni nu este mai presus de lege, nimeni nu este Dumnezeu să nu îi fie evaluată activitatea”, a declarat deputata USR, lansând acuzații dure la adresa sistemului judiciar.

Proiectul USR, depus în luna mai 2025, viza modificarea legilor Justiției adoptate în 2022. Printre prevederi se numărau reintroducerea evaluării judecătorilor de la ICCJ, reevaluarea anuală a magistraților care primesc calificativul „satisfăcător” și includerea în dosarul de evaluare a contestațiilor admise pentru tergiversarea sau durata excesivă a proceselor.

Dincolo de declarațiile inflamate, criticii observă că Murariu și USR folosesc tema justiției mai degrabă ca pe o armă politică. În locul unor soluții realiste și constructive, deputata recurge la formule populiste, punând etichete precum „privilegii” și „decizii aberante” pe întreaga categorie a judecătorilor de la ICCJ. Un astfel de discurs, menit să atragă atenția și să mobilizeze electorat, riscă să slăbească încrederea în sistemul de justiție, fără să ofere garanția unei reforme reale.

Proiectul respins astăzi arată încă o dată strategia USR: declarații dure, atacuri la adresa instituțiilor și promisiunea că „nu renunță” la lupta politică. Mai puțin vizibile însă sunt soluțiile concrete și detaliile prin care inițiativele propuse ar putea să aducă îmbunătățiri reale și sustenabile pentru justiția din România.