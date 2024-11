Sute de pensionari nemulțumiți de haosul creat de marea recalculare au ieșit să protesteze la ușa Ministerului Muncii cu doar câteva zile înainte de marile alegeri.

Sindicaliștii spun că noua lege a pensiilor pune în pericol lucrătorii din domeniul nuclear și că mărește stagiul de cotizare pentru aceștia.

În plus, legea ar impune și un prag de vârstă de minim 45 de ani pentru pensionare.

„Sunt pensionară de la Fabrica de Compustibil Nuclear Pitești. Am lucrat 22 de ani numai la fabrică, numai în radiații zona 1. După pensionare, după legea 360, mi s-a diminuat pensia cu 60%. Mi s-a încălcat Constituția cu drepturile mele constituționale prin aplicarea acestei legi. Mulți spun că nu ni s-a tăiat pensia. Ni s-au tăiat pensiile pentru că nu scrie nicăieri că pensia trebuie înghețată. Colegilor mei de la fabrică deja li s-a mărit timpul de stat în zona de radiații. Gândiți-vă că a sta în zona de radiații 1 nu e simplu ca într-o fabrică normală. Noi am venit în număr mic aici, din cauza că foarte mulți suntem bolnavi, operați. Mulți colegi ne-au murit în timpul serviciului, imediat după pensionare. Cancer de colon, operați la inima, radiații din cauza uranului, încât, cum să vă spun, afectează grav sănătatea.

Acum o lună, la invitația doamnei ministru, am insistat și am venit aici, am discutat cu dânsa. Nu ne-a dat nicio rezolvare, ne-a spus că e obligație de la Comisia Europeană. Doamna ministru uită că noi n-am muncit pentru Comisia Europeană. Noi banii i-am cotizat către Casa de Asigurări Sociale a României”, a spus o pensionară.

Sursa: Newsinn