Sunt proteste masive la Bruxelles. Autoritățile au luat măsuri dure de protecție din cauza unei greve naționale. În fața parlamentului european au fost montate dispozitive cu sârmă ghimpată pentru a nu se permite accesul, iar transporturile sunt complet paralizate. Niciun avion nu va decola de pe cele două aeroporturi ale Bruxelles-ului. Greva a fost convocată de sindicate, în semn de protest față de planul de austeritate bugetară al guvernului.

Austeritatea belgiană amintește de planurile lui Ilie Bolojan pentru români

Sindicatele protestează față de reformelor guvernului federal, care vor afecta pensiile, condițiile de muncă şi salariile.

Premierul belgian, care a preluat funcția la începutul lunii februarie, dorește să limiteze la doi ani indemnizațiile de șomaj și să pună în aplicare o reformă amplă a pensiilor, incluzând eliminarea regimurilor speciale și alinierea situației funcționarilor publici la cea din sectorul privat. În plus, el pregătește reduceri importante în proiectul de buget pentru 2026, care ar fi trebuit să fie dezvăluit marți, dar a cărui prezentare a fost amânată cu o săptămână.

Guvernul „pune în aplicare un proiect brutal: un atac în toată regula împotriva protecției sociale, serviciilor publice, securității sociale și solidarității”, denunță sindicatul interprofesional.