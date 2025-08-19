Vladimir Putin s-a declarat de acord să aibă o întrevedere directă cu Volodimir Zelenski, însă ar fi insistat ca întâlnirea să se desfășoare la Moscova, relatează AFP, citată de Realitatea.net.

Informația a fost dezvăluită de două surse apropiate convorbirii telefonice purtate luni între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, în cadrul summitului de la Washington.

„Putin a menționat Moscova”, a declarat una dintre surse pentru AFP, precizând că Zelenski ar fi refuzat propunerea și ar fi răspuns „nu”.

Reamintim că, la finalul conferinței de presă comune din Alaska, Putin i-a sugerat lui Trump ca următoarea lor întâlnire să fie organizată la Moscova.

„Data viitoare, la Moscova”, a spus liderul rus în engleză, surprinzându-l total pe Donald Trump.

Sursa: Newsinn