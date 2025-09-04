Orașul Râșnov va găzdui, între 12 și 14 septembrie, un nou Grand Prix de vară la sărituri cu schiurile, competiție internațională care aduce la Râșnov cei mai buni sportivi, atat la masculin, cât si la feminin.

Pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții, în urma unei vizite de lucru la trambulina K90 – cea mai mare trambulină și locul principal al competiției – s-a constatat că unele elemente nu mai ofereau siguranță și încredere.

Din acest motiv, Consiliul Local Râșnov a aprobat alocarea sumei de 41.000 lei (TVA inclus) pentru înlocuirea urgentă a acestor elemente. Lucrările vor fi efectuate cât mai curând, astfel încât competiția să se desfășoare fără probleme.

Grand Prix-ul de vară la sărituri cu schiurile este organizat de Federația Internațională de Schi, în parteneriat cu Federația Română de Schi-Biatlon și Primăria Orașului Râșnov.