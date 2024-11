Postul nostru de televiziune și jurnaliștii Realitata PLUS sunt ținta unor amenințări de cea mai joasă speță după interviul în exclusivitate cu Călin Georgescu. Suntem cenzurați, tot mai mulți telespectatori ne scriu că nu mai au semnal Realitatea Plus pe cablu sau online.

Primim la redacție un volum mare de mesaje prin care ni se semnaleaza că emisia postului Realitatea Plus se pierde invariabil în diverse zone. Rugăm distribuitorii de cablu să facă verificările de rigoare și să respecte principiul Must Carry.

Postul Realitatea Plus este liber la retransmisie și face parte din lista programelor Must Carry pe poziția 3 în funcție de audiență. Menționăm că principiul must carry se aplică inclusiv pe platformele online care au rol de distribuţie.

REALITATEA PLUS este o familie unită și așa va rămâne, oricât încearcă unii să ne destrame așa cum încearcă să facă și cu țara în aceste zile tensionate. Atenție, nu ne vom opri! Oricâte amenințări aruncați sau ce telefoane dați pentru intervenții împotriva postului nostru de televiziune, nu ne vom opri!

Nu ne-ați putut cenzura până acum, ne-am luptat cu Statul Paralel și o vom face în continuare, la fel, drepți, și de acum înainte! Pentru a semnala pierderea sau lipsa semnalului postului Realitatea Plus va rugam sa ne scrieți la adresa [email protected].