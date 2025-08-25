Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea anuală a diplomaţiei române.

Reunind ambasadori şi consuli României din străinătate, alături de conducerea MAE şi înalţi oficiali, la Palatul Parlamentului din București, evenimentul se desfășoară sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”.

Lucrările reuniunii sunt conduse de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Între invitaţii speciali se numără Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, miniştrii de Externe ai Republicii Moldova şi Poloniei, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, dar şi Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene.

Potrivit MAE, sesiunile de lucru vor aborda noile realităţi strategice regionale, consolidarea parteneriatelor euro-atlantice, securitatea regiunii și adaptarea la schimbările geopolitice din vecinătate. Printre temele principale se află și diplomaţia economică, importanţa aderării României la OCDE, dar şi gestionarea afacerilor consulare.

Pe parcursul reuniunii, diplomaţii români vor avea discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, conducerea Parlamentului şi liderii coaliţiei de guvernare.

Marţi, aceştia vor fi primiţi şi la Palatul Cotroceni.

„Reuniunea Ambasadorilor oferă ocazia unei viziuni şi a unei determinări comune, esenţiale într-o perioadă de incertitudini şi riscuri globale”, transmite MAE.